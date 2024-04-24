24 Nis 2024 - 14:00- Güncel G:

Bolu'dan Bartın'a psikoloji köprüsü! BAİBÜ Psiko-Fest'te öne çıktı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psiko-Fest'te psikoloji alanında yetenek ve araştırmaları ile öne çıktı. Etkinlik, bilgi ve deneyim paylaşımı ile katılımcıları büyüledi.

Bolu'dan Bartın'a psikoloji köprüsü! BAİBÜ Psiko-Fest'te öne çıktı mask
Bolu'dan Bartın'a psikoloji köprüsü! BAİBÜ Psiko-Fest'te öne çıktı
Bolu'dan Bartın'a psikoloji köprüsü! BAİBÜ Psiko-Fest'te öne çıktı
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Büyük Katkı: Psiko-Fest

Bolu'dan Bartın'a psikoloji köprüsü! BAİBÜ Psiko-Fest'te öne çıktı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde düzenlenen ilk Psikoloji Günleri olan Psiko-Fest, çeşitli psikoloji disiplinleri üzerine yoğunlaştı. Bu etkinlikte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Coşkun'un sunumu, katılımcılara psikoloji alanında yetenek, araştırma ve uygulamalar hakkında değerli bilgiler sundu. Prof. Dr. Coşkun'un derinlemesine analizleri, etkinliğin öne çıkan anlarından biri oldu.

Etkinliğin Yıldızları: Uzman Psikologlar ve Eğitimciler

Bolu'dan Bartın'a psikoloji köprüsü! BAİBÜ Psiko-Fest'te öne çıktı

Psiko-Fest, Türkiye'deki psikoloji alanında önemli isimleri bir araya getirdi. Çeşitli konularda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cem Şafak Çukur'un çevrim içi sunumu ve spor psikolojisi üzerine değerlendirmeleri, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Ayrıca, Psikolog Faruk Cansız'ın panik atak üzerine tarihsel bir perspektif sunması, davranış bilimleri üzerine geniş bir bakış açısı kazandırdı.

İnovasyon ve Bilgi Paylaşımının Merkezi

Bolu'dan Bartın'a psikoloji köprüsü! BAİBÜ Psiko-Fest'te öne çıktı

Kutlubey Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Psiko-Fest, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, farkındalık yaratmayı hedefleyen bir platform olarak öne çıktı. Müzik, sinema ve öğrenci konseyinin iş birliğiyle zenginleştirilen program, psikolojiye dair güncel ve yenilikçi yaklaşımları katılımcılarla buluşturdu. Çocuk gelişimi, spor psikolojisi, evrimsel psikoloji ve daha pek çok alanda uzmanlar, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Psikoloji Tutkunları için Unutulmaz Bir Deneyim

Bolu'dan Bartın'a psikoloji köprüsü! BAİBÜ Psiko-Fest'te öne çıktı

Etkinlik, canlı müzik, film gösterimleri ve çekilişler ile daha da renklendi. Psikolojiye olan ilgi ve alaka, Psiko-Fest'te doruk noktasına ulaştı. Bu başarılı organizasyon, psikoloji öğrencileri ve alanına ilgi duyan herkes için bilgi ve eğlence dolu iki gün sundu.

# Türkiye, Türk, çocuk, İZZET BAYSAL

24 Nis 2024 - 14:00 - Güncel

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