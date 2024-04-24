23 Nisan'da Bolululara konser verdi!

23 Nisan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ünlü Sanatçı Melek Moss Bolu’da sahne aldı. Sunucu Utku Cihan’ın eşliğinde Melek Mosso konserini bekleyen kalabalık 23 Nisan coşkusunu ünlü sanatçı çıkmadan yaşamaya başladı.
Sahneye çıkan sevilen sanatçı Mosso’nun şarkılarına, alanı dolduran binlerce genç, hep bir ağızdan eşlik etti. Sevilen şarkılarıyla Bolululara bayram coşkusunu yaşatan ünlü şarkıcı, büyük ilgi gördü.
Mosso’nun konserinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eşiyle birlikte evliliklerinin 25’inci yıl dönümünü kutladı. Melek Mosso’nun söylediği şarkı eşliğinde dans eden Özcan çifti dakikalarca alkışlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.