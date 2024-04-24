Bolu'da 23 Nisan'ın coşkusunu yaşayan vatandaşlar fener alayına katıldı

llerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Hükümet Meydanı'nda toplandı. Gruptakiler daha sonra belediye bandosu eşliğinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanına kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocukların ve Boluluların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Kutlamalar kapsamında şarkıcı Melek Mosso konser verdi. Mosso'nun seslendirdiği şarkılara zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.