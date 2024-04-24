Bolu temsilcisi Karpars, Konya deplasmanında fırtına gibi esti

Bolu'nun spor dünyasına yeni bir soluk getiren Karpars Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde fırtına gibi esiyor. Bu sezon ligdeki yerini alan Karpars, deplasmanda Konya temsilcisi Falcın Atletik'e karşı mücadele etti ve sahadan 73-63'lük skorla galip ayrılarak kritik bir zafer elde etti.

Maçın hız kesmeyen anları

İlk periyot, 21-19 Karpars'ın üstünlüğü ile sonuçlandı ve takım, maç boyunca önde gitmeyi başardı. İkinci periyot sonunda skor 42-40'a geldi. Üçüncü çeyrekte ise Karpars, performansını daha da artırarak skoru 64-54'e taşıdı ve rakibine karşı üstünlüğünü pekiştirdi. Maç sonucu, Karpars'ın 73-63'lük galibiyeti ile neticelendi.

Ligdeki konumu ve gelecek maçlar

Bu önemli galibiyetle birlikte Karpars, ligde 11 puanla liderlik koltuğunu maç eksiğiyle paylaşmaya başladı. Takım, 24 Nisan 15:00'de 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda İstanbul Vardar ile karşılaşacak. 27 Nisan'da ise 17:00'de Çankaya Üniversitesi'ne Bolu'da ev sahipliği yapacak.

Karpars’ın ileriye dönük hedefleri

Karpars Basketbol Takımı, sportif başarılarını artırmak ve Bolu'nun adını basketbol alanında daha geniş kitlelere duyurmak için yoğun bir çaba içerisinde. Takım, sahadaki uyumu ve stratejik oyun planları ile dikkat çekerken, gelecek maçlardan alacağı sonuçlarla liderlik pozisyonunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.