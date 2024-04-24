Bolu’da 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde 1250 çocuk sporla buluştu

Bolu, Türkiye'nin en coşkulu şehirlerinden biri olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ev sahipliği yaptı. Bolu Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Spor ve Rekreasyon Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, şehri şenlik alanına çevirdi.

1250 öğrenci, 20 rekreatif istasyon

Bolu Orhangazi Ortaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, 1250 öğrenciyi ağırladı. Çocuklar için 20 farklı rekreatif istasyon kuruldu. Bu istasyonlarda spor aktiviteleri, yaratıcı atölyeler ve eğitici oyunlar çocukların becerilerini geliştirme fırsatı sunarken, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Spor ve eğlence bir arada

Etkinlik, çocukların hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştiren bir ortam yarattı. Çeşitli spor müsabakalarının yapıldığı etkinlikte çocuklar, takım çalışması ve rekabetin tadını çıkardılar. Her istasyon, çocukların ilgi alanlarına göre özenle hazırlandı ve onlara unutulmaz anlar yaşatmak için tasarlandı.

Bolu'nun 23 Nisan vizyonu

Bolu Valiliği ve yerel yönetimlerin de destek verdiği bu etkinlik, şehrin çocuklar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, Bolu’nun sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunurken, çocukların da sosyal gelişimine önemli katkılar sağladı.

Unutulmaz bir bayram

23 Nisan Çocuk Şenliği, Bolu'da her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Geleceğin büyükleri olan çocuklar, bu özel günde gönüllerince eğlendiler ve unutulmaz anılar biriktirdiler. Bolu, bu etkinlikle çocukların eğitimine ve mutluluğuna verdiği önemi bir kez daha tüm Türkiye'ye duyurdu.