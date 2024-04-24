Bolu’da gerçekleşen voleybol çeyrek final maçlarında Gölcük imzası

Bolu’da düzenlenen heyecan dolu Voleybol Türkiye çeyrek final maçları, sporseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Kocaeli temsilcisi Gölcük Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, gösterdiği üstün performansla yarı finale yükselerek göz doldurdu. Takım, karşılaştığı zorlu rakipleri bir bir geride bırakarak finale doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Gölcük Belediyespor’un parlayan yıldızları

Kocaeli temsilcisi Gölcük Belediyesi’nin spor alanına yaptığı yatırımlar, takımın elde ettiği başarılarla meyvelerini toplamaya devam ediyor. Genç sporcular, antrenörlerinin yönlendirmeleri ve taktikleriyle sahadaki her maçta üstün bir oyun sergileyerek rakiplerini mağlup etti. Gölcük Belediyespor, üç rakibini de yenerek Bolu’da düzenlenen çeyrek final maçlarında adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Futbol takımı da şampiyon

Spor başarıları sadece voleybol ile sınırlı kalmayan Gölcük, futbolda da iddiasını ortaya koydu. Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Futbol Takımı, Yalova’da düzenlenen yarı finallerde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve finallere yükseldi. Bu başarı, ilçede büyük sevinç yarattı ve takımın elde ettiği şampiyonluk, Gölcük’ün spor alanındaki başarısını perçinledi.

Belediye Başkanı Sezer’den destek mesajı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, elde edilen başarılar karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve her iki takımı da başarılarından ötürü tebrik etti. Başkan Sezer, “Gölcük'ün gururu olan bu takımlarımızın başarıları, ilçemize olan yatırımlarımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Her iki takımımızı da gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.