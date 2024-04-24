- Spor

Bolu’da gerçekleşen voleybol çeyrek final maçlarında Gölcük imzası

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük Belediyespor Voleybol Takımı, Bolu'da düzenlenen çeyrek final maçlarında yarı finale yükseldi. Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Futbol Takımı da şampiyon oldu.

Bolu’da gerçekleşen voleybol çeyrek final maçlarında Gölcük imzası mask
Bolu’da gerçekleşen voleybol çeyrek final maçlarında Gölcük imzası
Bolu’da gerçekleşen voleybol çeyrek final maçlarında Gölcük imzası
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’da düzenlenen heyecan dolu Voleybol Türkiye çeyrek final maçları, sporseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Kocaeli temsilcisi Gölcük Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, gösterdiği üstün performansla yarı finale yükselerek göz doldurdu. Takım, karşılaştığı zorlu rakipleri bir bir geride bırakarak finale doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Bolu’da gerçekleşen voleybol çeyrek final maçlarında Gölcük imzası

Gölcük Belediyespor’un parlayan yıldızları

Kocaeli temsilcisi Gölcük Belediyesi’nin spor alanına yaptığı yatırımlar, takımın elde ettiği başarılarla meyvelerini toplamaya devam ediyor. Genç sporcular, antrenörlerinin yönlendirmeleri ve taktikleriyle sahadaki her maçta üstün bir oyun sergileyerek rakiplerini mağlup etti. Gölcük Belediyespor, üç rakibini de yenerek Bolu’da düzenlenen çeyrek final maçlarında adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Bolu’da gerçekleşen voleybol çeyrek final maçlarında Gölcük imzası

Futbol takımı da şampiyon

Spor başarıları sadece voleybol ile sınırlı kalmayan Gölcük, futbolda da iddiasını ortaya koydu. Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu Futbol Takımı, Yalova’da düzenlenen yarı finallerde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve finallere yükseldi. Bu başarı, ilçede büyük sevinç yarattı ve takımın elde ettiği şampiyonluk, Gölcük’ün spor alanındaki başarısını perçinledi.

Bolu’da gerçekleşen voleybol çeyrek final maçlarında Gölcük imzası

Belediye Başkanı Sezer’den destek mesajı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, elde edilen başarılar karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve her iki takımı da başarılarından ötürü tebrik etti. Başkan Sezer, “Gölcük'ün gururu olan bu takımlarımızın başarıları, ilçemize olan yatırımlarımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Her iki takımımızı da gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

# destek, belediye, Türkiye, gölcük

24 Nis 2024 - 11:30 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL