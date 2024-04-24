Altay, Boluspor maçında puan hasretini dindirmek istiyor

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında gözler Bolu Atatürk Stadyumu'na çevrilecek. Boluspor, 28 Nisan Pazar günü saat 16:00'da Altay ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, özellikle Altay için büyük önem taşıyor. İzmir temsilcisi, son puanını yaklaşık iki ay önce, 23 Şubat'ta Giresunspor ile yaptığı maçta almıştı ve bu tarihten itibaren ligde puan kazanamama serisini sürdürüyor.

Altay'ın zorlu sezonu ve düşüşü

Altay, Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan zor günler geçiriyor. Takım, son iki aydır galibiyet yüzü göremedi ve bu süreçte tüm maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. İki hafta önce Eyüpspor'a yenilerek matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşen siyah-beyazlı ekip, Boluspor maçında onur mücadelesi verecek.

Eren Erdoğan sahalara geri döndü

Altay adına pozitif gelişmeler de yaşanıyor. Orta saha oyuncusu Eren Erdoğan, 25. haftada yaşadığı sakatlığın ardından beş haftalık bir aradan sonra Manisa FK ile yapılan maçın ikinci yarısında sahalara dönüş yaptı. 22 yaşındaki genç yetenek, sahadaki başarılı performansıyla teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü. Erdoğan'ın, sezon sonunda siyah-beyazlı formayla gösterdiği performans, yaz transfer döneminde takımının bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir.

Ligde kalan haftalar ve mücadele

Boluspor için kalan haftalar, ligde daha üst sıralara tırmanma fırsatı sunuyor. Altay ise, kalan maçlarında taraftarına saygı göstermek ve mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışmak zorunda. Her iki takım için de sonuçlar, gelecek sezonun kadro yapılanması ve stratejileri açısından belirleyici olacak.