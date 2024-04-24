Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

Bölgesel Amatör Lig'in 23. haftasında futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir maç gerçekleşti. Eskişehirspor, kendi evinde lider 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırladı. Maç, Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve maç öncesinde iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga nedeniyle müsabaka geç başladı.
Kavga ve tepkiler
Karşılaşma henüz başlamadan, Eskişehirspor ve 1926 Polatlı Belediyespor oyuncuları arasında kısa süreli bir kavga yaşandı. Bu durum, Eskişehirspor taraftarları tarafından ıslıklarla protesto edildi. Kavganın ardından mücadele yoğun bir atmosferde başladı.
Maç detayları ve skor
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan iki güçlü takımın mücadelesinde, tek gol 76. dakikada 1926 Polatlı Belediyespor oyuncusu Cengizhan Avcı'dan geldi. Bu gol, maçın kaderini belirledi ve Eskişehirspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Eskişehirspor, liderle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı ve taraftarlar maç sonunda yönetimi istifaya çağırdı.
Tribünlerden sahaya tepki
Maç sırasında tribünlerden sahaya pet şişe, bozuk para ve çakmak gibi yabancı maddeler atıldı. Bu durum, maçın gerginliğini daha da artırdı ve rakip takım oyuncuları ile yönetimini zor durumda bıraktı.
Eskişehirspor, Bolu’ya geliyor
Mağlubiyetin ardından, Eskişehirsporlu oyunculardan Hayrettin Cengiz, maçın stresi ve üzüntüsüyle gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen oyuncular, soyunma odasına ağır adımlarla ilerledi. Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 24. haftasında, 28 Nisan Pazar günü Bolu temsilcisi Geredespor'a konuk olacak. Eskişehirspor, bu maçta puan kaybını telafi etmeye çalışacak.
Geredespor ve Eskişehirspor’un durumu
Eskişehirspor, 23 maç sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 46 puan toplamış ve ligde 4. sırada yer alıyor. Geredespor ise 22 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 39 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu önemli karşılaşma, 28 Nisan Pazar günü saat 15.00'da Gerede Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.