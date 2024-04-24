24 Nis 2024 - 12:35- Spor G:

Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

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Geredespor, Bölgesel Amatör Lig'in 24. haftasında evinde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Heyecan dolu bu karşılaşma, Gerede Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor mask
Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor
Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor
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Bölgesel Amatör Lig'in 23. haftasında futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir maç gerçekleşti. Eskişehirspor, kendi evinde lider 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırladı. Maç, Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve maç öncesinde iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga nedeniyle müsabaka geç başladı.

Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

Kavga ve tepkiler

Karşılaşma henüz başlamadan, Eskişehirspor ve 1926 Polatlı Belediyespor oyuncuları arasında kısa süreli bir kavga yaşandı. Bu durum, Eskişehirspor taraftarları tarafından ıslıklarla protesto edildi. Kavganın ardından mücadele yoğun bir atmosferde başladı.

Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

Maç detayları ve skor

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan iki güçlü takımın mücadelesinde, tek gol 76. dakikada 1926 Polatlı Belediyespor oyuncusu Cengizhan Avcı'dan geldi. Bu gol, maçın kaderini belirledi ve Eskişehirspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Eskişehirspor, liderle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı ve taraftarlar maç sonunda yönetimi istifaya çağırdı.
Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

Tribünlerden sahaya tepki

Maç sırasında tribünlerden sahaya pet şişe, bozuk para ve çakmak gibi yabancı maddeler atıldı. Bu durum, maçın gerginliğini daha da artırdı ve rakip takım oyuncuları ile yönetimini zor durumda bıraktı.

Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

Eskişehirspor, Bolu’ya geliyor

Mağlubiyetin ardından, Eskişehirsporlu oyunculardan Hayrettin Cengiz, maçın stresi ve üzüntüsüyle gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen oyuncular, soyunma odasına ağır adımlarla ilerledi. Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 24. haftasında, 28 Nisan Pazar günü Bolu temsilcisi Geredespor'a konuk olacak. Eskişehirspor, bu maçta puan kaybını telafi etmeye çalışacak.

Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

Geredespor ve Eskişehirspor’un durumu

Eskişehirspor, 23 maç sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 46 puan toplamış ve ligde 4. sırada yer alıyor. Geredespor ise 22 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 39 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu önemli karşılaşma, 28 Nisan Pazar günü saat 15.00'da Gerede Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Bolu temsilcisi Geredespor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

# durumu, Atatürk

24 Nis 2024 - 12:35 Bolu/ Gerede- Spor

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