24 Nis 2024 - 10:30- Güncel G:

23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları

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23 Nisan 2024'te akaryakıt fiyatlarında değişim olmayacak. Ancak, 25 Nisan'dan itibaren Bolu’da motorine 1.40 TL civarında bir indirim bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.18 TL, benzin ise 43.58 TL. Detaylar haberimizde!

23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları mask
23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları
23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları
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23 Nisan 2024 resmi tatil olması sebebiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak. Ancak, yaklaşan günlerde motorin fiyatlarında bir indirim bekleniyor. İşte detaylar.

23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İndirim geliyor:

23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Fiyatlarda sert bir yükseliş olmaması durumunda, 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorine yaklaşık 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim yapılması bekleniyor. Bu, sürücülere biraz nefes aldıracak gibi görünüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:

23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılırken, benzin litre fiyatı ise ortalama 43 lira 58 kuruştan müşterilere sunuluyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması:

23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.

Sürücülerin dikkatine:

23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Dolayısıyla, fiyat değişimlerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Yakın zamanda beklenen indirim, sürücülere biraz rahatlama sağlayabilir.

# Nisan 2024, Türkiye

24 Nis 2024 - 10:30 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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