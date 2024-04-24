23 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları

23 Nisan 2024 resmi tatil olması sebebiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmayacak. Ancak, yaklaşan günlerde motorin fiyatlarında bir indirim bekleniyor. İşte detaylar.

İndirim geliyor:

Fiyatlarda sert bir yükseliş olmaması durumunda, 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorine yaklaşık 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim yapılması bekleniyor. Bu, sürücülere biraz nefes aldıracak gibi görünüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılırken, benzin litre fiyatı ise ortalama 43 lira 58 kuruştan müşterilere sunuluyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması:

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.

Sürücülerin dikkatine:

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Dolayısıyla, fiyat değişimlerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Yakın zamanda beklenen indirim, sürücülere biraz rahatlama sağlayabilir.