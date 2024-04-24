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Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İŞKUR’dan dev hibe fırsatı!

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İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere yönelik iş kurma projelerine 400 bin ve 300 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlıyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için son gün 7 Haziran 2024. Detaylar için tıklayın!

Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İŞKUR’dan dev hibe fırsatı! mask
Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İŞKUR’dan dev hibe fırsatı!
Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İŞKUR’dan dev hibe fırsatı!
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İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere yönelik iş kurma projelerine 400 bin ve 300 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlıyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için son gün 7 Haziran 2024. Detaylar için tıklayın!

İŞKUR, engelli ve eski hükümlüler için iş kurma projelerine destek oluyor! Kapsamlı bir hibe programı ile engellilere 400 bin, eski hükümlülere ise 300 bin TL'ye kadar finansal destek sağlanacak. Bu teşvik, işyerlerinden alınan idari para cezalarıyla finanse edilecek ve proje sahiplerine önemli bir mali katkı sunacak.

Devlet Desteği ile İş Sahibi Olma Fırsatı

Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İŞKUR’dan dev hibe fırsatı!

İŞKUR'un bu yeni teşvik programı, engelli ve eski hükümlülerin iş kurmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Program, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonunu desteklerken, işe ve işyerine uyumlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Eski hükümlüler için ise, Adalet Bakanlığına bağlı birimler aracılığıyla projelerin sunulması gerekiyor.

Online Başvuru KolaylığıEngelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İŞKUR’dan dev hibe fırsatı!

7 Haziran 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak başvurular, proje sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor. İl Müdürlükleri, bilgi ve belge eksikliği bulunan projeleri iade edebilecek, ancak 28 Haziran 2024'e kadar eksikliklerin giderilmesi mümkün olacak.

Başvuru Süreci ve Kritik TarihlerEngelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İŞKUR’dan dev hibe fırsatı!

Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak alınacak ve elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eski hükümlülerin projeleri ise, Adalet Bakanlığının ilgili birimleri üzerinden il müdürlüklerine iletilecek. Her iki grup için de projelerin son teslim tarihi 7 Haziran 2024 saat 23:59’dur.

Desteklenecek Proje KategorileriEngelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İŞKUR’dan dev hibe fırsatı!

Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

Engellinin işe yerleştirilmesi ve işyerine uyumunun sağlanması,

Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri,

Engellilerin mesleki eğitimine yönelik projeler,

Korumalı işyeri desteği.

Ek Kaynaklar ve Duyurular

İlgililer, İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan duyurular bölümünden 2024/2 dönemine ait proje başvuru rehberi, kılavuzu ve formlara ulaşabilir. Bu kaynaklar, başvuru sürecinde rehberlik edecek ve gerekli tüm bilgileri sağlayacak.

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için büyük bir fırsat sunuyor. Bu destek, toplumun her kesiminden insanın ekonomik hayata katılımını teşvik ederek toplumsal bütünlüğü ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek önemli bir adımdır. Projelerinizi hazırlayın ve bu büyük fırsattan yararlanma şansını kaçırmayın!

# eğitim

24 Nis 2024 - 11:30 - Güncel

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