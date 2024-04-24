Rakı fiyatlarında önemli artış!

Rakı fiyatlarına zam kapıda
Rakı severleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, rakı fiyatlarına bu hafta sonunda %17 oranında zam yapılacak. Bu artış, piyasadaki mevcut ekonomik koşullar ve mali yükler nedeniyle kaçınılmaz görünüyor.
Fiyat artışının detayları
Zam öncesi 70 cl rakı fiyatları, marka ve serisine göre farklılık göstermekle birlikte ortalama olarak 900 TL civarında iken, 100 cl rakılar ise 1100 TL üzerinde fiyatlandırılıyordu. % 17’lik Yeni zammın ardından bu fiyatlar önemli ölçüde yükselecek.
Tüketiciye etkileri
Rakı fiyatlarındaki bu önemli artış, tüketici alışkanlıklarını ve bütçelerini doğrudan etkileyebilir. Fiyat artışları, özellikle sosyal etkinlikler ve özel günlerde tercih edilen bu içkinin tüketim oranlarını aşağılara çekilebilir.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ezan Susmaz - Türkiyede insanlar içki ve sigara kullanmasın, devlet iflas eder. Litrelik rakıda vergisiz satış fiyatı yaklaşık 353,78 lira. Vergisiz satış fiyatı üzerine 478 liralık ÖTV eklenmesiyle rakam 831,97 liraya çıkıyor. Bunun üzerine yüzde 20 KDV’nin eklenmesiyle birlikte satış fiyatı 997,39 liraya yükseliyor. 643,61 TL vergi. Sigara ve petrol ürünleri ile araç muayenesi ve araç sigortasdında da aynı vergiler alınıyor.
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.