Rakı fiyatlarında önemli artış!

Rakı fiyatlarına zam kapıda

Rakı severleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, rakı fiyatlarına bu hafta sonunda %17 oranında zam yapılacak. Bu artış, piyasadaki mevcut ekonomik koşullar ve mali yükler nedeniyle kaçınılmaz görünüyor.

Fiyat artışının detayları

Zam öncesi 70 cl rakı fiyatları, marka ve serisine göre farklılık göstermekle birlikte ortalama olarak 900 TL civarında iken, 100 cl rakılar ise 1100 TL üzerinde fiyatlandırılıyordu. % 17’lik Yeni zammın ardından bu fiyatlar önemli ölçüde yükselecek.

Tüketiciye etkileri

Rakı fiyatlarındaki bu önemli artış, tüketici alışkanlıklarını ve bütçelerini doğrudan etkileyebilir. Fiyat artışları, özellikle sosyal etkinlikler ve özel günlerde tercih edilen bu içkinin tüketim oranlarını aşağılara çekilebilir.