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Okuldan alınan, evlendirilen, istismara uğrayan çocuklar 23 Nisan kutlar mı?

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Eğitim Sen Bolu Şubesi Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada 23 Nisan’ın gerçek anlamda çocuk bayramı olması için çocukların yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği belirtildi.

Okuldan alınan, evlendirilen, istismara uğrayan çocuklar 23 Nisan kutlar mı? mask
Okuldan alınan, evlendirilen, istismara uğrayan çocuklar 23 Nisan kutlar mı?
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Eğitim Sen Bolu Şubesi Yürütme Kurulu’nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında “Okula gidemeyip çalışmak zorunda bırakılan, çocuk yaşta evlendirilen, cezaevlerinde olan, cemaatlere, tarikatlara, dini yapıların istismarına uğratılan, anadilinde eğitim hakkı başta olmak üzere en temel hak ve özgürlükleri yok sayılan çocuklar için gerçek anlamda bir çocuk bayramından bahsetmek mümkün değildir” denildi.

Türkiye'nin çocukları ve yaşanan sorunlar

Okuldan alınan, evlendirilen, istismara uğrayan çocuklar 23 Nisan kutlar mı?

Eğitim Sen Bolu Şubesi Yürütme Kurulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Türkiye'de çocukların karşılaştığı ciddi sorunlara dikkat çekmek için bir fırsat sunduğunu bildirdi. Türkiye'deki çocuk yoksulluğu oranının, OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyede yer aldığı bildirilen açıklamada okul çağındaki çocukların bir kısmı eğitimlerine devam edemeyip çalışmak zorunda bırakıldığı, bazılarının erken yaşta evliliklerle karşı karşıya kaldığı veya dini yapıların istismarına uğradığı kaydedildi.

Eğitim ve sağlık hakları tehdit altında

Çocukların temel hakları arasında yer alan eğitim ve sağlıklı yaşam haklarının, Türkiye'de sürekli bir tehdit altında olduğu belirtilirken çocukların, nitelikli eğitim almaktan ve sağlıklı bir yaşam sürmekten mahrum bırakıldığı ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli dini vakıfların, çocukların eğitimden koparılmasına ve dini kurallar çerçevesinde yetiştirilmelerine ön ayak oduğu da açıklamada yer aldı.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin yükümlülükleri

Okuldan alınan, evlendirilen, istismara uğrayan çocuklar 23 Nisan kutlar mı?

Açıklama şöyle devam etti: Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmasına rağmen sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin çoğunu yerine getirmiyor. Çocukların yüksek yararı ve ayrımcılık gözetmeme gibi temel hakları ihlal ediliyor, ÇEDES projesi gibi uygulamalarla çocukların zihinsel gelişimi olumsuz etkileniyor.

Gerçek bir çocuk bayramı için neler yapılmalı?

Türkiye'de çocukların gerçek anlamda bir bayram yaşayabilmesi için demokratik, eşit ve özgürlükçü politikaların benimsenmesi şart. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne konulan çekinceli maddelerin kaldırılması ve çocukların anadilinde dahil, kamusal, nitelikli ve parasız eğitim alması için gerekli adımların atılması gerekiyor.

23 Nisan'ın anlamı ve Eğitim Sen'in rolü

Eğitim Sen, Türkiye'de çocukların eğitim ve sağlıklı yaşam haklarını savunarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutlamaya devam ediyor. Bu özel gün, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda çocuk haklarına dair farkındalık yaratma ve bu yönde adımlar atma fırsatı olarak değerlendirilmeli.

Türkiye'de çocukların karşı karşıya kaldığı sorunları ele almak ve onlara gerçek bir çocukluk sunmak için toplumun her kesiminin sorumluluk alması gerekiyor. Bu bayram, sadece geçmişi anmakla kalmayıp, aynı zamanda daha iyi bir gelecek için cesur adımlar atmanın zamanıdır.

# çocuk, Türkiye, açıklama, eğitim, Yaşam, Sağlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

24 Nis 2024 - 14:30 - Güncel

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