24 Nis 2024 - 16:30- Güncel G:

Muhtemel bir deprem anında planlamanın hayati önemi; BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu

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Bir afet anında yaşam iler ölüm arasında bulunan ince çizginin planlamaktan geçtiğini vurgulayan Bolu Arama Kurtarma ve Afet Derneği (BAKAD) Başkanı H. Hüseyin Aykan, “deprem anında ne yapacağınızı bilmeniz yaşamda kalma ihtimalinizi iki kat daha artıracaktır” dedi.

Muhtemel bir deprem anında planlamanın hayati önemi; BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu mask
Muhtemel bir deprem anında planlamanın hayati önemi; BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu
Muhtemel bir deprem anında planlamanın hayati önemi; BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu
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Deprem, sel, kaza fark etmez afet affetmez

Muhtemel bir deprem anında planlamanın hayati önemi; BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu

Afetlerde temel ölüm sebebinin afet bilincindeki eksikliklerden kaynaklandığını söyleyen BAKAD Başkanı Aykan, “Nasıl depremlerde ne yapacağımızı planlıyoruz, Diğer tüm afetler açısından da yapacaklarımızı planlayıp bir adım sonrasını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Afetlerde can ve mal kayıplarını azaltmanın tek yolu afete hazırlıklı olmak ve afet anında ne yapacağınızı bilmekten geçer” dedi.

Önceden ne yapacağınızı planlayın

Muhtemel bir deprem anında planlamanın hayati önemi; BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu

Hüseyin Aykan; “Her şeyden önce deprem olmadan bir deprem olduğunda ne yapmalıyım konusunu düşünüp planlama yapmanız gerekir. Hangi eşyanın yanına kıvrıla bilirim. Hangi eşya bina yıkılırsa bana yaşam alanı sağlaya bilir konularını düşünüp planlanması gerekir. Öncelikle başımızı darbelere karşı korumak için sağlam eşyaların yanına saklanmamız gerekiyor. Mesela işte sandalye destekli sağlam masaların altı olabilir. Geniş hacimli koltukların kenarı olabilir. Kendimize bir yaşam üçgeni oluşturmamız gerekiyor. İş yerimizde sağlam bir çelik masa içi, metal dolap yanı gibi yerleri daha önceden belirleyin. Evinizde içi dolu baza, koltuk ve kanepelerin yanında başımızı ve ensemizi kapatarak, elimizle koruyarak veya bir yastıkta da başımızı koruyarak bir yaşam üçgeni oluşturmamız mümkün olabilir” dedi.

Bu uyarılar hayati önem taşıyor

Muhtemel bir deprem anında planlamanın hayati önemi; BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu

Başkan Aykan, “Bu yaşam üçgeni içerisinde diz çökerek, kapanarak ve çöp kapan tekniğiyle yerden de tutunarak düşmemek için bu şekilde bir kendimize yaşam üçgeni oluşturmamız gerekiyor. Kapı ve pencerelerden kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Deprem anında paniğe kapılıp kaçmaya çalışmak çok doğru bir davranış olmayacaktır. Merdivende özellikle asansörü kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Bir tavan çöktüğü anda zamanla bazaların altındaki boşluk kapanana kadar çökebiliyor. Orada bir yaşam üçgeni kaybolabiliyor. O yüzden bazaların ve koltukların altlarına destekli malzemeler koymamız önem arz eder. Onun dışında avize varsa avizelerin altından kesinlikle durmamamız gerekiyor. Üzerimize devrilebilecek raflar, dolaplar, bu tarz duvara sabit olmayan eşyalardan da yine uzak durmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi deprem alanında kesinlikle eğer bina içinde yani yere yakın değilsek, kaçmaya müsait bir yer değilse bina içerisinde kalmamız ve kendimize bu yaşam üçgenini oluşturmamız önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Toz solumamaya özen gösterin

Muhtemel bir deprem anında planlamanın hayati önemi; BAKAD Başkanı Aykan uyarılarda bulundu

Enkaz altındaki yaşam üçgeninde de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Aykan, “Olası bir enkaz altında alma durumunda çok fazla hareket etmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü hava açısından sıkıntılı bir ortam olabilir. Hareket ettiğimizde de toz kalkabilir. O tozları mümkün olduğunca az solumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızı mendil benzeri bir şey varsa veya elbisemizle, kıyafetimizle ağzımızı kapatarak nefes almamız gerekiyor. Yardım isterken duvarlara veya borulara vurarak yerimizi belli etmeye çalışmalıyız. Bağırmak yine çok fazla toz yutmamıza neden olacağından bağırmak yerine ıslık daha avantajlı olabilir” diye konuştu.

Enkaz altında çakmak faciaya neden olabilir

Hüseyin Aykan, “Dediğimiz gibi en enkaz altında kalma durumunda öyle bir durum varsa kesinlikle çakmak gibi ateşten uzak durmalıyız. Kesinlikle yakmamalıyız. Yine elektrik düğmesini açma, kapama işlemlerini kesinlikle yapmamanız. Herhangi bir patlama riskine karşı uzak durmamız gerekiyor. Yine sarsıntı geçtikten sonra fırın gibi böyle yangın tehlikesi bulunan eşyaları kapatmamız gerekiyor. Sonrasında güvenli bir şekilde dışarıya çıkmamız gerekiyor” uyarılarında bulundu

Bina çıkışlarında da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Osmanoğlu, “Binaları terk ederken de dışarıya çıktığımızda binadan malzemeler düşebilir. Taş düşme riski olan yerler olabilir. Binayı tahliye ederken yine başımızı koruyarak hızlı bir şekilde binayı terk etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

# Yaşam

24 Nis 2024 - 16:30 - Güncel

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