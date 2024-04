Bolu BİM Marketlerinde 26 Nisan 2024 Perşembe’den itibaren alışveriş şenliği başlıyor

Bolu BİM Marketleri, alışveriş severleri heyecanlandıracak bir kampanyaya imza atıyor. 26 Nisan'dan itibaren geçerli olacak indirimler, Bolu BİM Mağazası raflarındaki birçok ürünü kapsayacak. Akıllı televizyonlardan süpürgelere, mutfak aletlerinden stil sahibi mobilyalara kadar her zevke uygun ürünler, inanılmaz fiyatlarla sunulacak.

Ev teknolojisi ve konforu Bolu BİM'lerde başka. Mükemmel görüntü kalitesine sahip televizyonlar ve yüksek performanslı küçük ev aletleri, her Bolulunun evine modern bir dokunuş katmaya hazır. Teknoloji tutkunları ve evini yenilemek isteyenler, bu indirimleri kesinlikle değerlendirmeli.

Elektronik cihaz ve kablolar

DIJITSU 50 İNÇ DG 22000 UHD GOOGLE TV - 10.999,00 TL

SENNA 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TELEVIZYON - 4.199,00 TL

KUMTEL' SIYAH CAM ANKASTRE SET - 6.799,00 TL

SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIM CIHAZI - 299,00 TL

BLUETOOTH SPEAKER FS80 - 249,00 TL

TWS KULAKLIK FS79 - 349,00 TL

HDMI KABLO 3 M - 89,00 TL

SAÇ DÜZLEŞTIRICI PSG47 - 299,00 TL

TV ARKASI RGB LED AYDINLATMA HP46 - 159,00 TL

Tekstil ve giyim ürünleri

Pijama Takım Kadın - 299,00 TL

Viskon Pantolon Kadın - 149,00 TL

Kot Pantolon Erkek - 289,00 TL

Kot Pantolon Kadın - 289,00 TL

Eşofman Altı Erkek - 145,00 TL

Jakarlı Banyo Havlusu Seti - 149,00 TL

Banyo Paspas Seti - 229,00 TL

Ayak Havlusu - 49,50 TL

El Havlusu - 24,50 TL

Yüz Havlusu - 55,00 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi - 175,00 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 235,00 TL

Havlu Saç Bonesi - 39,50 TL

Fermuarlı Sütyen Fiksesi - 34,50 TL

Sporcu Destek Ürünleri - 50,00 TL

Mutfak ve ev araç gereçleri

Yanmaz Yapışmaz Crep Tava - 189,00 TL

Seramik Pizza Tabağı - 109,00 TL

Çelik Pensi - 55,00 TL

Cam Kurabiye - 199,00 TL

Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti - 99,00 TL

Boyalı Artemis Meşrubat Bardağı - 27,00 TL

Artemis Şekerlik - 55,00 TL

Saklama Kabı - 59,00 TL

Saklama Kabı - 39,00 TL

Saklama Kabı - 65,00 TL

Desenli Kahve Bardağı - 12,50 TL

Tekli Ayakkabı Rampası - 17,50 TL

Mini Ütü Masası - 219,00 TL

Ayakkabı Kutusu Kadın - 47,50 TL

Ayakkabı Kutusu Erkek - 47,50 TL

Banyo ve ev ihtiyaçları

Kirli Çamaşır Sepeti - 219,00 TL

Çamaşır Selesi - 99,00 TL

Tablet Mop Temizlik Seti - 149,00 TL

Üçgen Köşelik - 109,00 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet - 429,00 TL

Banyo Seti - 549,00 TL

Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık - 179,00 TL

Organizer Çeşitleri - 34,50 TL

2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici - 149,00 TL

Küçük elektrikli ev aletleri

REGNUM Örgü Koltuk Original BXL - 499,00 TL

NIRVANA Rattan Koltuk Eko BXL - 399,00 TL

BAMBU Koltuk Eko BXL - 399,00 TL

S10 ROBOMASTER Akıllı Robot Süpürge - 7.999,00 TL

Elektrikli Süpürge Cyclone - 2.999,00 TL

KUMTEL' Cam Set Üstü Ocak - 1.999,00 TL

5.5L Dijital Yağsız Fritöz - 2.099,00 TL

2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabılık Dolabı Beyaz Dileni - 1.199,00 TL

Oyuncak çeşitleri

Sallanan Sevimli At - 499,00 TL

Mama Sandalyesi - 349,00 TL

Çekçek Köpek - 399,00 TL

Büyük Bloklu Çekçek Araba - 219,00 TL

Oyuncak Bebek Arabası - 129,00 TL

Duyusal Oyuncak Tırtıl - 55,00 TL

Ahşap Oyuncak Kirpi - 149,00 TL

3D Yapboz Geometrik Şekiller - 129,00 TL

Ev Gereçlerinde Büyük İndirim

Bolu BİM Mağazası, ev gereçlerinde yapacağı indirimlerle evinizi güzelleştirmek isteyenleri heyecanlandırıyor. Eşsiz tasarımlı banyo setlerinden, her türlü depolama çözümlerine kadar evinizin ihtiyacı olan her şeyi Bolu BİM'lerde bulabilirsiniz. Bu indirimlerle, eviniz için ihtiyaç duyduğunuz her ürünü büyük avantajlarla temin edin.

Bolu BİM Mağazası, çocukları da unutmadı. Eğitici oyuncaklardan, bahçe oyunlarına kadar çeşitli ürünler, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak. Her yaşa ve her zevke hitap eden oyuncak seçenekleri, ebeveynlerin de yüzünü güldürecek.