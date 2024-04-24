Batı Karadeniz başta olmak üzere tüm Karadeniz’de alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Amasya, Artvin, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak gibi illere sıcaklık uyarısında bulundu. Beklenen sıcaklığın 11 ila 15 derece arasında artacağı bildirildi.

Hafta boyunca yüksek sıcaklıklar

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların 10 ila 15 derece arasında normallerin üzerine çıkması öngörülüyor.

Dikkat: Amasya'dan Zonguldak'a sıcaklık tehlikesi!

Amasya, Artvin, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak gibi illerde yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Hava sıcaklıklarının normallerin çok üzerine çıkması, sağlık açısından risk oluşturabilir.

Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını dikkate alarak özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların, günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyardı.

Güneşin en güçlü olduğu zamanlarda dışarıda olmayın

Güneşin en güçlü olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak, bol su tüketmek, serin ve gölgeli alanlarda kalabilmek, hafif ve rahat giysiler tercih etmek gibi önlemler alınması, sıcak hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için önemlidir.

Sıcaklık artışı devam ediyor

Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar ve bu bölgelere seyahat edecek olanlar, güncel hava durumu raporlarını takip etmeli ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri almalıdır.