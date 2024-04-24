Bolu'da STK’lar tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarına aslından daha fazla katılım oldu

Bolu'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen alternatif törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, STK’lar ve şehrin dört bir yanından yüzlerce çocuğun katılımıyla renkli ve coşkulu geçti.

Çocuklar ve bando gösterisi ile tören renkli başladı

Tören, Bolu Belediyesi Bando Takımı'nın seslendirdiği marşlar ile başladı. Minikler, bando müziklerine dans ederek eşlik etti ve eğlenceli anlar yaşattı. Çocukların neşesi ve enerjisi, tören alanını şenlendirdi. Bolu Anıt Park'ta düzenlenen tören, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Bu önemli günde, Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının da çelenk bırakmasıyla tören devam etti. Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan'da genç liderlerin önemi vurgulandı

CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, bugün koltuğunu bıraktığı minik il başkanı Ulaş Deniz Çidem ile birlikte kürsüye çıktı. Karagöz, 23 Nisan’ın önemine değinerek, gençlerin ve çocukların bu özel günde geleceğe umutla bakmalarının önemini vurguladı. Ulaş Deniz'in "Yaşasın 23 Nisan!" sözleriyle tören daha da coşkulandı.

Çocuklarla dolu bir 23 Nisan beni mutlu ediyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kürsüye çıktığında duygularını paylaştı. Özcan, hayatı boyunca birçok 23 Nisan törenine katıldığını belirtti ve bu yılki törende gördüğü çocuk kalabalığının kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti. Atatürk'e olan minnettarlığını ve çelenk sunma geleneğinin önemini de dile getirdi.

23 Nisan’ı yabancı çocuklarla kutlayacağız

23 Nisan’ın uluslararası boyutuna değinen Tanju Özcan, “23 Nisan aslında kurucu liderimiz Atatürk tarafından bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş mi? Yani uluslararası boyutu var. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren 23 Nisan'ı uluslararası boyutta, yabancı çocuklarla birlikte kutlayacağız. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuğu olmamış ama tüm Türk çocuklarını kendi çocuğu gibi görmüş. O yüzden Atatürk'ün bize armağan ettiği, size armağan ettiği bu bayramın değerini bilin. Bayramımızı yoğun, coşkulu bir şekilde kutlayalım. Çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Tören şiir ve andımızın okunmasıyla son buldu

Tanju Özcan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan genç Adasu, "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum" adlı şiiriyle ve Andımız'ın okunmasıyla tören sona erdi. Törenin bitiminden sonra, çocuklar için İzzet Baysal Caddesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama, korolar ve akşam saatlerinde Melek Bosso'nun konseri gibi etkinliklerle 23 Nisan, çocuklar için unutulmaz bir bayram olarak kutlandı.