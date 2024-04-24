- Spor

Bolu'da yüzme tutkunları için büyük fırsat

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Bolu, yüzme sporuna olan ilgiyi artırmak ve vatandaşlara kaliteli bir spor olanak sağlamak amacıyla Olimpik Yüzme Havuzunu hizmete sunuyor. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün son açıklamasına göre, Bolu Olimpik Yüzme Havuzuna kayıtlar artık online olarak gerçekleştirilebilecek.

Bolu'da yüzme tutkunları için büyük fırsat mask
Bolu'da yüzme tutkunları için büyük fırsat
Bolu'da yüzme tutkunları için büyük fırsat
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Yüzme severler, kayıtlarını ve ödeme işlemlerini "testak.gsb.gov.tr" üzerinden rahatça yapabilecekler. İnternet üzerinden kayıt olmak, Bolululara zamandan tasarruf sağlarken, havuzun kullanım kapasitesini de verimli şekilde yönetme imkanı sunuyor. Ayrıca, bu süreç havuzun doluluk oranını kontrol altında tutarak daha hijyenik ve düzenli bir kullanım sağlamayı hedefliyor.

Bolu'da yüzme tutkunları için büyük fırsat

Uygun fiyatlarla yüzmenin keyfi

Bolu Olimpik Yüzme Havuzunun seans ücretleri farklı gruplara yönelik uygun seçenekler sunuyor. Standart sivil seans ücreti 60 TL olarak belirlenirken, kamu çalışanları için 50 TL, öğrenciler ve GSB personeli için ise 30 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlandırma, her kesimden insanın yüzme sporuna erişimini kolaylaştırıyor ve teşvik ediyor.

Bolu'da yüzme tutkunları için büyük fırsat

Esnek seans saatleri

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, erkekler ve kadınlar için farklı günlerde ve saatlerde hizmet veriyor. Erkekler için seanslar, Salı ve Perşembe günleri 12:15 ile 13:15 arası ve 22:30 ile 23:30 arası; hafta sonları ise 19:00 ile 20:00 arasında düzenleniyor. Kadınlar içinse Çarşamba ve Cuma günleri 12:15 ile 13:15 / 22:30 ile 23:30 arasında; hafta sonları 17:30 ile 18:30 arası yüzme seansları sunuluyor. Bu saatler, farklı çalışma düzenlerine sahip bireylerin de yüzme aktivitelerine katılabilmesi için ideal.

Bolu'da yüzme tutkunları için büyük fırsat

Güvenli ve hızlı giriş

Havuza girişler, internet üzerinden yapılan kayıtların ardından, kimlik kartı ile sağlanıyor. Bu sistem, güvenliği artırırken, giriş işlemlerini de hızlandırıyor ve kuyruk oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

Bolu'da yüzme tutkunları için büyük fırsat

Bolu Olimpik yüzme havuzuna kayıtlar açıldı!

Bolu'da yüzme tutkunları için harika bir haber! Bolu Olimpik Yüzme Havuzu artık online kayıtlarla hizmetinizde. Uygun fiyatlar, esnek seans saatleri ve güvenli girişlerle yüzmenin keyfini çıkarın. Detaylar için "testak.gsb.gov.tr" adresini ziyaret edin!

24 Nis 2024 - 13:35 Bolu- Spor

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