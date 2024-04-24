Düştüğü derede mahsur kalan aracın ilginç hikayesi

Kaza, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Ziya Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ABC 098 plakalı otomobil, Ziya Paşa Sokak üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün navigasyona bakarak ilerlemesi sebebiyle su kanalına uçtu. Su kanalının hemen yanı başında bulunan yeşil alana uçan otomobilde sürücü yaralanmadan araçtan çıktı. Aracını bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü, otomobili su kanalında bırakarak gitti.
Sabah saatlerinde su kanalında otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta yaptığı incelemelerde, sürücünün olmadığını fark etti. Polis ekipleri araç sürücüsüne telefonla ulaştı.
Olay yerine gelen vatandaş, çekici yardımıyla aracını bulunduğu yerden çıkarttı. Su kanalından çıkartılan aracın herhangi bir hasar almadığı görüldü.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.