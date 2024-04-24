Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’na online erişim başladı!

Bolu’nun sporseverleri için sevindirici haber! Artık Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’na kaydolmak için uzun kuyruklarda beklemenize gerek kalmayacak. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sağladığı yeni online kayıt ve ödeme sistem sayesinde, "testak.gsb.gov.tr" web sitesi üzerinden kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Online kayıt sistemi ile zaman kazanın

Gerede Medyatakip ve Köroğlu Gazetesi'nin de belirttiği gibi, yeni online sistem, yüzme seanslarına hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlıyor. Bu sistem, Bolu Olimpik Yüzme Havuzu'na fiziksel kayıt gerekliliğini ortadan kaldırarak, vatandaşlara zaman kazandırıyor. İnternet üzerinden birkaç tıklamayla kayıt olabilir, ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çeşitlendirilmiş seans ve ücretlendirme

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, her bütçeye ve her yaş grubuna uygun çeşitli seans ücretleri sunmaktadır:

Genel katılımcılar için seans ücreti: 60 TL

Kamu çalışanları için indirimli seans: 50 TL

Öğrenciler ve GSB personeli için özel seans: 30 TL

Seans saatleri ise şu şekilde düzenlenmiştir:

Erkekler için: Salı ve Perşembe 12:15 – 13:15 ve 22:30 – 23:30, Cumartesi ve Pazar 19:00 – 20:00

Kadınlar için: Çarşamba ve Cuma 12:15 – 13:15 ve 22:30 – 23:30, Cumartesi ve Pazar 17:30 – 18:30

Kayıt ve giriş işlemleri nasıl yapılır?

Kayıt işlemi için "testak.gsb.gov.tr" adresine gidin, gereken bilgileri doldurun ve ilgili seans için ödemenizi tamamlayın. İşlemleriniz bittikten sonra, havuza giriş yaparken kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanız yeterlidir. Bu yeni sistem, giriş işlemlerini hızlandırırken, kullanıcı deneyimini de maksimize ediyor.

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’ndan beklenen yenilikler

Online kayıt ve ödeme işlemleri, Bolu Olimpik Yüzme Havuzu'nun hizmet kalitesini artıran önemli adımlardan biridir. Yenilenen bu sistem, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı işlem kapasitesi ile dikkat çekiyor. Yüzme havuzu, bu gelişmelerle birlikte kullanıcı memnuniyetini ve erişilebilirliği önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Sağlıklı ve eğlenceli yüzme deneyimi

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, sağlıklı bir yaşam biçimi arayan herkes için ideal bir mekan sunuyor. Yüzmenin sağlık üzerindeki sayısız faydasını düşünüldüğünde, bu tesis sadece spor yapma imkanı değil, aynı zamanda daha dinamik ve sağlıklı bir hayat sürme şansı da vermektedir. Hemen online kaydınızı yaparak bu benzersiz deneyimin bir parçası olabilirsiniz.