- Spor

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, artık online kayıt ve ödeme sistemi ile hizmetinizde! Çeşitli seans ve ücret seçenekleriyle yüzme keyfinizi artırın. Detaylar ve kayıt için “testak.gsb.gov.tr” adresini ziyaret edin.

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri mask
Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri
Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’na online erişim başladı!

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri

Bolu’nun sporseverleri için sevindirici haber! Artık Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’na kaydolmak için uzun kuyruklarda beklemenize gerek kalmayacak. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sağladığı yeni online kayıt ve ödeme sistem sayesinde, "testak.gsb.gov.tr" web sitesi üzerinden kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Online kayıt sistemi ile zaman kazanın

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri

Gerede Medyatakip ve Köroğlu Gazetesi'nin de belirttiği gibi, yeni online sistem, yüzme seanslarına hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlıyor. Bu sistem, Bolu Olimpik Yüzme Havuzu'na fiziksel kayıt gerekliliğini ortadan kaldırarak, vatandaşlara zaman kazandırıyor. İnternet üzerinden birkaç tıklamayla kayıt olabilir, ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Çeşitlendirilmiş seans ve ücretlendirme

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, her bütçeye ve her yaş grubuna uygun çeşitli seans ücretleri sunmaktadır:

Genel katılımcılar için seans ücreti: 60 TL

Kamu çalışanları için indirimli seans: 50 TL

Öğrenciler ve GSB personeli için özel seans: 30 TL

Seans saatleri ise şu şekilde düzenlenmiştir:

Erkekler için: Salı ve Perşembe 12:15 – 13:15 ve 22:30 – 23:30, Cumartesi ve Pazar 19:00 – 20:00

Kadınlar için: Çarşamba ve Cuma 12:15 – 13:15 ve 22:30 – 23:30, Cumartesi ve Pazar 17:30 – 18:30

Kayıt ve giriş işlemleri nasıl yapılır?

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri

Kayıt işlemi için "testak.gsb.gov.tr" adresine gidin, gereken bilgileri doldurun ve ilgili seans için ödemenizi tamamlayın. İşlemleriniz bittikten sonra, havuza giriş yaparken kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanız yeterlidir. Bu yeni sistem, giriş işlemlerini hızlandırırken, kullanıcı deneyimini de maksimize ediyor.

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’ndan beklenen yeniliklerBolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri

Online kayıt ve ödeme işlemleri, Bolu Olimpik Yüzme Havuzu'nun hizmet kalitesini artıran önemli adımlardan biridir. Yenilenen bu sistem, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı işlem kapasitesi ile dikkat çekiyor. Yüzme havuzu, bu gelişmelerle birlikte kullanıcı memnuniyetini ve erişilebilirliği önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Sağlıklı ve eğlenceli yüzme deneyimiBolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme seansları ve ücretleri

Bolu Olimpik Yüzme Havuzu, sağlıklı bir yaşam biçimi arayan herkes için ideal bir mekan sunuyor. Yüzmenin sağlık üzerindeki sayısız faydasını düşünüldüğünde, bu tesis sadece spor yapma imkanı değil, aynı zamanda daha dinamik ve sağlıklı bir hayat sürme şansı da vermektedir. Hemen online kaydınızı yaparak bu benzersiz deneyimin bir parçası olabilirsiniz.

# Sağlık, Yaşam

24 Nis 2024 - 22:00 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL