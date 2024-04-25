Bolu'nun tarihi köyleri dokümante ediliyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından başlatılan bir proje, Bolu'nun Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerindeki kırsal mimari yapıları belgeleme amacı taşıyor. Bu proje, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Eskiçağa ve Sayık köylerinde tarihi yapılar öne çıkıyor

Proje kapsamında, Yeniçağa ilçesine bağlı eski bir yerleşim yeri olan Eskiçağa köyü ile Dörtdivan ilçesinin Aşağısayık ve Yukarısayık köyleri özellikle inceleniyor. Bu köyler, bölgenin tarihine ışık tutan ve mimari özellikleriyle dikkat çeken yapıları barındırıyor.

Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerden ortak çalışma

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin öğrencileri ve akademisyenleri, bu projede aktif rol alıyorlar. "Tarihi Yapı Belgeleme ve Koruma Projesi" dersi kapsamında, 85 mimarlık öğrencisi bu değerli çalışmada yer alıyor. Öğrenciler, dersin danışmanları ve BAMER Müdürü Dr. Azize Aktaş Yasa'nın rehberliğinde, sahada detaylı çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

Belgelendirme çalışmalarının amacı ve önemi

Bu proje, Bolu'nun kırsal bölgelerindeki geleneksel yapıların daha iyi anlaşılması ve korunması amacını güdüyor. Ayrıca, bölgenin mimari mirasının daha geniş kitlelere tanıtılması ve bu yapıların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması

Bolu'nun kendine özgü hikayeleri olan kırsal yaşam yerleşim birimlerinin, hem bütüncül hem de geleneksel yapılar temelinde belgelenmesi ve kayıt altına alınması, kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu projenin sonuçları, bölgenin zengin tarihini ve kültürünü daha iyi anlamak ve tanıtmak için kullanılacak.

Projenin uzun vadeli hedefleri

Bu belgeleme çalışması, Bolu genelinde yapılacak daha geniş çaplı çalışmaların da önünü açıyor. Projeden elde edilen bilgiler, Bolu ve çevresindeki diğer kırsal bölgelerin benzer şekilde belgelenmesi ve korunması için bir model teşkil edebilir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, bu tür projelerle hem eğitim hem de kültürel miras koruma konularında öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.