Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale etkilenecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre başta Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale olmak üzere tüm Batı Karadeniz etkisi altına girecek. Önce Afrika üzerinden çöl kumları gelecek ardından sıcaklara maruz kalınacak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale bölgelerinde yoğun toz taşınımı beklenmektedir. Bu doğa olayı, görüş mesafesinde önemli düşüşlere ve hava kalitesinde azalmaya yol açabilir. Özellikle ulaşım konusunda yaşanabilecek aksamalar için bölge sakinlerinin ve yolda olacakların tedbirli olmaları gerekmektedir.

Toz taşınımı olacak

Bölgede beklenen toz taşınımı, görüş mesafesindeki düşüş, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte ciddi problemlere yol açabilir. Hava kalitesindeki azalma, solunum problemleri olan kişiler başta olmak üzere, herkesin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, dışarıda vakit geçirecek kişiler için ekstra önlemler almayı zorunlu kılar.

Ulaşımda alınması gereken önlemler

Toz taşınımı nedeniyle olası trafik aksamaları ve kazalara karşı ekstra dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle, araç kullanırken farların açık tutulması ve hız limitlerinin düşürülmesi önerilmektedir. Ayrıca, olası kazaları önlemek için daha fazla mesafe bırakılmalı ve ani manevralardan kaçınılmalıdır.

Hava kalitesi ve sağlık önerileri

Hava kalitesindeki düşüş, özellikle astım ve benzeri solunum yolu hastalıkları olan bireyler için risk oluşturur. Bu kişilerin mümkünse evde kalmaları, dışarı çıkacaklarsa maske kullanmaları önerilir. Ayrıca, hava filtreleri olan cihazların kullanımı bu dönemde faydalı olacaktır. Ev ve iş yerlerinde pencerelerin kapalı tutulması, tozun içeri girmesini engelleyerek iç mekan hava kalitesini korumaya yardımcı olur.

Beklenen süre ve saatler

Uyarı, 24 Nisan 2024 tarihinde, gece yarısından bir dakika sonra başlayacak ve gece yarısı sona erecek şekilde planlanmıştır. Bu süre zarfında, etkilenen bölgelerdeki tüm sakinlerin ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları ve gereken önlemleri almaları önemle tavsiye edilmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu önemli uyarısına kulak verin. Toz taşınımının oluşturabileceği olumsuz etkilerden korunmak için tedbirlerinizi alın. Özellikle trafikte dikkatli olmak, sağlık önlemlerini artırmak ve çevrenizdeki kişilere bu durumu bildirmek, olası olumsuzlukları en aza indirgeme şansınızı artıracaktır.