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Artan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar

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Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır, mali müşavirlerin artan iş yükü ve beyan zorlukları hakkında basın açıklaması düzenledi. Mali müşavirler ve stajyer çalışanlar, çözüm önerileri ve mesleki sağlıklarının korunması için acil eylem çağrısı yaptı.

Artan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar mask
Artan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar
Artan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar
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Bolu SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Bağatır, yoğun iş yükü ve mali müşavirlerin karşılaştığı zorlukları detaylandıran bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin finansal düzenlemeleri ve vergi sistemi üzerine yoğunlaşan Bağatır, mali müşavirlerin karşı karşıya olduğu mevcut zorluklar ve bunların üstesinden gelmek için önerilen çözümler hakkında konuştu.

Vergi Sistemi ve Beyan Yükü

Artan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar

Bağatır, mali müşavirlerin aşırı iş yükü ve karmaşık vergi beyannameleri nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını vurguladı. Özellikle Nisan ayında toplam 56 beyan ve bildirimin verilmesi gerektiğini belirtti ve bu sürecin mali müşavirler üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Beyan ve bildirim süreçlerinin zorlaşması, mali müşavirlerin işlerini zamanında ve doğru bir şekilde tamamlamasını engelliyor.

Teknolojik Çözümler ve Modernizasyon Çağrısı

Artan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar

Bağatır, vergi sistemlerinin modernizasyonunun ve elektronik uygulamalar aracılığıyla verilerin daha etkin sınıflandırılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. Yapay zeka ve diğer teknolojik araçların kullanımı, mükerrer beyan yükünün azaltılması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi için kritik öneme sahip.

Yasal Tatiller ve Çalışma Sürelerinin DüzenlenmesiArtan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar

Mali müşavirler için resmi tatiller ve hafta sonları dikkate alınarak beyan dönemlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Bağatır, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan başvuruların göz ardı edildiğini belirtti. Özellikle Ramazan Bayramı gibi uzun tatiller nedeniyle Nisan ayında sadece 18 çalışma gününün kaldığını ve bu sürenin yeterli olmadığını ifade etti.

İnsani Şartlar ve Mesleki SağlıkArtan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar

Bolu SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı, mali müşavirlerin insanı şartlarda çalışma haklarının hem anayasal hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde güvence altına alındığını vurgulayarak, meslektaşlarının ruh ve beden sağlıklarının korunmasının önemini dile getirdi.

Sorunların Acilen Çözülmesi GerekiyorArtan iş yükü ve mali müşavirlerin çığlıkları! Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır’dan çarpıcı açıklamalar

Bağatır, meclis ve ilgili mercilerden, mali müşavirlerin yükünün hafifletilmesi ve daha sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için acil eylem çağrısında bulundu. Özellikle devam eden mücbir sebep hallerinin göz önünde bulundurularak yıl sonuna kadar uzatılması ve bölgedeki mükellefler için enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi olmaksızın uygulanması gerektiğini belirtti.

Bolu SMMMO Başkanı İlkay Bağatır, mali müşavirlerin zorluklarını ve çözüm önerilerini gündeme taşıdıktan sonra, toplantı alanında bulunan Mali Müşavirler ve stajyer çalışanlar “angaryalara hayır!” diyerek tepki gösterdiler.

# Türkiye, Sağlık, vergi, ramazan bayramı

25 Nis 2024 - 09:00 - Güncel

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