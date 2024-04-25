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Bolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede

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Bolu, Türkiye'nin 100 Jeolojik Mirası listesine iki doğal güzellik ekleyerek uluslararası alanda tanınıyor. Yedigöller Milli Parkı ve Hoçaş Fosil Ormanı, doğa ve jeoloji tutkunlarını büyülemeye devam ediyor.

Bolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede mask
Bolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede
Bolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede
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Türkiye’nin jeolojik mirasları ışığa çıkıyor

Bolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede

Türkiye'nin gizli kalmış doğal güzellikleri ve jeolojik zenginlikleri, Ankara’da gerçekleştirilen ve birçok önemli kuruluşun katılım sağladığı bir çalıştay ile gün yüzüne çıktı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Türkiye’nin 100 jeolojik mirasını belirlemeyi amaçlıyor.

Bolu’dan listeye giren iki doğa harikası

Bolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede

Bolu, Türkiye'nin 100 Jeolojik Mirası listesine iki önemli doğa güzelliği ile katılım gösterdi. İlki, şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal oluşumlu yedi gölü barındıran Yedigöller Milli Parkı. Bu milli park, özellikle sonbahar aylarında renkleri ve sakin atmosferi ile doğa fotoğrafçılarının ve doğaseverlerin gözdesi haline gelmiştir. İkinci önemli alan ise Seben ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin ilk ormanı olarak kabul edilen Hoçaş Fosil Ormanı’dır. Bu orman, 975 hektarlık bir alan üzerinde 18 ila 19 milyon yıl öncesine ait fosilleri barındırmakta ve ziyaretçilerine zaman yolculuğu yapma fırsatı sunmaktadır.

Hoçaş Fosil Ormanı’nın eşsiz mirası

Bolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede

Hoçaş Fosil Ormanı, palmiye, kavak, söğüt, sedir, çam gibi çeşitli ağaçların milyonlarca yıl öncesine ait fosillerini korumaktadır. Bu özel bölge, jeolojik ve doğal miras açısından büyük önem taşıyor ve bilim insanları ile doğa tutkunları için vazgeçilmez bir araştırma ve keşif alanı sunuyor.

Yedigöller’in büyüleyici güzelliğiBolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede

Yedigöller Milli Parkı, ismini aldığı yedi farklı gölün her biriyle benzersiz bir doğal güzellik sunar. Her gölün etrafı, zengin bitki çeşitliliği ve yaban hayatı ile çevrilidir. Park, özellikle trekking, kamp yapma ve doğa fotoğrafçılığı gibi aktiviteler için ideal bir lokasyondur. Yedigöller, her mevsim farklı bir yüzünü sergileyerek ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunmaktadır.

Nallıhan fosilli kumtaşlarıBolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede

Listeye Bolu’nun sınırında yer alan Nallıhan fosilli kıyı kumtaşları da dahil oldu. Bu bölge, jeolojik geçmişin izlerini taşıyan fosilli kumtaşları ile dikkat çekiyor ve bilim insanları için önemli bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır. Nallıhan, doğal güzelliği ve bilimsel değeri ile hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri çekmeye devam ediyor.

Türkiye’nin jeolojik mirasının keşfedilmesiBolu’nun yeryüzü cennetleri de o listede

Bu liste, Türkiye'nin doğal ve jeolojik zenginliklerini keşfetmek isteyenler için bir rehber niteliğinde. Bolu’nun bu özel mirasları, aralarında Yedigöller Milli Parkı ve Hoçaş Fosil Ormanı’nın da bulunduğu zenginlikler, her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekmeye devam edecek. Türkiye’nin jeolojik mirasını daha yakından tanımak ve bu eşsiz güzellikleri keşfetmek için bu bölgeleri ziyaret etmek, doğa ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

# Türkiye, seben

25 Nis 2024 - 10:00 - Güncel

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