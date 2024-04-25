- Güncel

Bolu’da geniş tarla ihaleyle satışa sunuluyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu, Taşkesti Beldesi'nde bulunan 2,885 metrekare büyüklüğündeki tarla için ihale düzenliyor. Bu değerli mülk, 3 milyon 50 bin TL başlangıç fiyatıyla 20 Mayıs 2024'te satışa çıkıyor.

Bolu’da geniş tarla ihaleyle satışa sunuluyor! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da satışa çıkan tarla için büyük ihale

Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu, Taşkesti Beldesi'nde yer alan geniş bir tarlayı ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Bu, doğa ile iç içe bir yaşam arayışında olanlar veya tarımsal faaliyetlerde bulunmayı planlayan yatırımcılar için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

İhalenin detayları ve lokasyon avantajı

Bolu’da geniş tarla ihaleyle satışa sunuluyor!

İhale, 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün Fuaye Salonunda gerçekleştirilecek. Satışa sunulan tarla, 2 bin 885 metrekare büyüklüğe sahip ve Taşkesti Beldesi, Eyreltilik Mevkiinde konumlanmıştır. Bu mevkii, Bolu’nun yemyeşil doğasına yakın bir konumda yer almakta ve tarımsal aktiviteler için elverişli koşullar sunmaktadır.

Başlangıç fiyatı ve yatırım potansiyeli

Tarlanın ihale ile satışa sunulacağı başlangıç fiyatı 3 milyon 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, bölgenin gelişmekte olan ekonomik koşulları ve arazinin geniş kullanım alanları göz önünde bulundurulduğunda yatırımcılar için cazip bir değer teklif ediyor.

Nasıl teklif verilir?

İhaleye katılmak isteyen bireyler ve kurumlar, Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli şartname ve ihale dokümanlarını temin edebilirler. İhale süreci, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülecek olup, tüm teklifler yüz yüze alınacaktır.

Uzun vadeli değer artışı

Taşkesti bölgesi, Bolu'nun gelişmekte olan alanlarından biri olarak bilinir ve bu tarla uzun vadeli bir yatırım için mükemmel bir seçenek olabilir. Bölgenin doğal güzellikleri ve tarıma elverişli arazisi, gelecekteki değer artışı potansiyeli açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

# Yaşam

25 Nis 2024 - 11:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL