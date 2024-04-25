Bolu’da geniş tarla ihaleyle satışa sunuluyor!

Bolu'da satışa çıkan tarla için büyük ihale

Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu, Taşkesti Beldesi'nde yer alan geniş bir tarlayı ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Bu, doğa ile iç içe bir yaşam arayışında olanlar veya tarımsal faaliyetlerde bulunmayı planlayan yatırımcılar için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

İhalenin detayları ve lokasyon avantajı

İhale, 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün Fuaye Salonunda gerçekleştirilecek. Satışa sunulan tarla, 2 bin 885 metrekare büyüklüğe sahip ve Taşkesti Beldesi, Eyreltilik Mevkiinde konumlanmıştır. Bu mevkii, Bolu’nun yemyeşil doğasına yakın bir konumda yer almakta ve tarımsal aktiviteler için elverişli koşullar sunmaktadır.

Başlangıç fiyatı ve yatırım potansiyeli

Tarlanın ihale ile satışa sunulacağı başlangıç fiyatı 3 milyon 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, bölgenin gelişmekte olan ekonomik koşulları ve arazinin geniş kullanım alanları göz önünde bulundurulduğunda yatırımcılar için cazip bir değer teklif ediyor.

Nasıl teklif verilir?

İhaleye katılmak isteyen bireyler ve kurumlar, Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli şartname ve ihale dokümanlarını temin edebilirler. İhale süreci, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülecek olup, tüm teklifler yüz yüze alınacaktır.

Uzun vadeli değer artışı

Taşkesti bölgesi, Bolu'nun gelişmekte olan alanlarından biri olarak bilinir ve bu tarla uzun vadeli bir yatırım için mükemmel bir seçenek olabilir. Bölgenin doğal güzellikleri ve tarıma elverişli arazisi, gelecekteki değer artışı potansiyeli açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.