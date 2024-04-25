İşte Bolu Belediyesi’nin yeni dönem başkan yardımcıları ve görev alanları

Bolu Belediyesi yönetim kadrosunda yeni dönem

Bolu Belediyesi, Başkan Tanju Özcan'ın öncülüğünde yeni dönemin görev ve sorumluluklarını açıkladı. Bu duyuru ile belediye başkan yardımcıları ve bağlı departmanlar belirlenmiş oldu, böylece şehrin çeşitli idari ve operasyonel işleri için bir yol haritası çizildi. Yeni yapılanma, Bolu'nun yönetimini daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Belediye Başkan Yardımcıları ve sorumlulukları

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tuna Özcan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü gibi önemli birimlerin başında yer alacak. Bu birimler, şehrin yapısal planlaması ve kentsel gelişimi için kritik rol oynayacak. Süleyman Can ise Gelirler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve İhale ve Satın Alma Birimi'ni yönetecek, belediyenin finansal ve düzenleyici işlerini üstlenecek.

İç operasyonlar ve acil durum yönetimi

Sedat Gülener, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü gibi önemli departmanların yönetimini üstlenecek. Bu görevler, belediyenin iç yapılanmasını ve acil müdahale kabiliyetini güçlendirmek için hayati önem taşımaktadır.

Halkla ilişkiler ve temel hizmetlerin yönetimi

Leyla Beykoz, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini yürütecek ve vatandaşlarla doğrudan etkileşimde bulunacak. Gülden Özaydın ise Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Atık Su Laboratuvar Birimi gibi temel belediye hizmetlerini koordine edecek.

Kültürel ve sosyal işlerde yenilikler

Rasim Özdemir, Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Basın Yayın Birimi ve Bilgi İşlem Birimi gibi birimlerin başında olacak. Bu roller, Bolu'nun kültürel ve sosyal yaşamını zenginleştirmek, kent estetiğini geliştirmek ve teknolojik altyapısını modernize etmek için kritik öneme sahiptir.

Bu yeni dönemde Bolu Belediyesi'nin yönetim kadrosu ve görev dağılımı, şehrin hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için stratejik bir öneme sahip. Her bir başkan yardımcısının, belirli alanlardaki liderlik ve yönetim yetenekleri, Bolu’nun geleceğine yön verecek önemli projelerin ve hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. Bu yapılanma, Bolu Belediyesi’nin daha etkili bir hizmet anlayışı geliştirmesine olanak tanırken, aynı zamanda şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkıda bulunacak.