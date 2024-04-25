- Ekonomi

Altın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?

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Son haftalarda önemli bir yükselişin ardından, altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Analistler, jeopolitik risklerin azalması ve güçlü doların etkisi altında, 2024 için altın fiyatlarında önemli beklentileri masaya yatırıyor.

Altın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı? mask
Altın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?
Altın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?
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Son üç haftada gözlemlenen önemli yükselişin ardından, ons altın fiyatları son üç günde 130 dolarlık bir düşüşle yatırımcılarını şaşırttı. 23 Nisan itibarıyla gram altın 2410 TL, ons altın ise 2295 dolar seviyelerine geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların kazançlarının yarısını eritmiş durumda.

Altın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?

Geopolitik etkiler ve piyasa dinamikleri

Altın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?

Geçtiğimiz hafta İsrail'in İran'a yaptığı misillemenin ardından ons altın 2417 dolara kadar yükseldi. Ancak, jeopolitik risklerin azalması ve piyasa dinamiklerinin değişmesi, altın fiyatlarında belirgin bir düşüşe neden oldu. Bu düşüş, yatırımcıların dikkatle izlediği bir trend.

Teknik analiz perspektifinden altın fiyatları

Altın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?

22 Mart - 12 Nisan aralığında ons altın fiyatı 2157 dolardan 2431 dolara kadar yükseldi. Ancak, teknik analize göre, FİBONACCİ düzeltme seviyeleri önemli bir rol oynamakta. Şu anda 2295 dolarlık seviye, yükselişin %50 düzeltme noktasına işaret ediyor. Eğer bu destek kırılırsa, fiyatlar 2260 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

2024 yılı için altın beklentileriAltın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?

Analistler, 2024 yılı sonuna kadar ons altında 2700 ile 3000 dolar arasında bir hedef belirlemiş durumda. Güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerinin yüksekliği, altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. FED'in faiz indirimleri, bu baskıyı azaltabilir ve altında yükselişe neden olabilir.

Gram altın için önemli seviyelerAltın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?

Türkiye'de gram altın fiyatları için 2410-2370 TL bandı önemli bir destek olarak görülüyor. Bu seviyelere doğru gerçekleşecek herhangi bir gerileme, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Ekonomik verilerin altın fiyatlarına etkisiAltın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?

ABD ekonomisinden gelecek makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının geleceği üzerinde belirleyici olacak. Özellikle bu hafta açıklanacak ABD imalat ve hizmet PMI rakamları ve çekirdek enflasyon verileri, piyasalar tarafından yakından izlenecek.

# Türkiye, destek

25 Nis 2024 - 12:00 - Ekonomi

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