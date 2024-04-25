Altın fiyatlarında keskin düşüş… Yatırımcılar ne yapmalı?

Son üç haftada gözlemlenen önemli yükselişin ardından, ons altın fiyatları son üç günde 130 dolarlık bir düşüşle yatırımcılarını şaşırttı. 23 Nisan itibarıyla gram altın 2410 TL, ons altın ise 2295 dolar seviyelerine geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların kazançlarının yarısını eritmiş durumda.

Geopolitik etkiler ve piyasa dinamikleri

Geçtiğimiz hafta İsrail'in İran'a yaptığı misillemenin ardından ons altın 2417 dolara kadar yükseldi. Ancak, jeopolitik risklerin azalması ve piyasa dinamiklerinin değişmesi, altın fiyatlarında belirgin bir düşüşe neden oldu. Bu düşüş, yatırımcıların dikkatle izlediği bir trend.

Teknik analiz perspektifinden altın fiyatları

22 Mart - 12 Nisan aralığında ons altın fiyatı 2157 dolardan 2431 dolara kadar yükseldi. Ancak, teknik analize göre, FİBONACCİ düzeltme seviyeleri önemli bir rol oynamakta. Şu anda 2295 dolarlık seviye, yükselişin %50 düzeltme noktasına işaret ediyor. Eğer bu destek kırılırsa, fiyatlar 2260 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

2024 yılı için altın beklentileri

Analistler, 2024 yılı sonuna kadar ons altında 2700 ile 3000 dolar arasında bir hedef belirlemiş durumda. Güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerinin yüksekliği, altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. FED'in faiz indirimleri, bu baskıyı azaltabilir ve altında yükselişe neden olabilir.

Gram altın için önemli seviyeler

Türkiye'de gram altın fiyatları için 2410-2370 TL bandı önemli bir destek olarak görülüyor. Bu seviyelere doğru gerçekleşecek herhangi bir gerileme, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Ekonomik verilerin altın fiyatlarına etkisi

ABD ekonomisinden gelecek makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının geleceği üzerinde belirleyici olacak. Özellikle bu hafta açıklanacak ABD imalat ve hizmet PMI rakamları ve çekirdek enflasyon verileri, piyasalar tarafından yakından izlenecek.