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Bolu’da 24 Nisan 2024 nikah rekoru

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Bolu'da 24 Nisan 2024 tarihinde nikah salonları büyük bir yoğunluk yaşadı. Bolu Belediyesi'nde 20'den fazla çift, özel bu tarihte evliliklerini resmileştirdi. İşte, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda yaşananlar ve bu tarihin neden bu kadar popüler olduğuna dair detaylar…

Bolu’da 24 Nisan 2024 nikah rekoru mask
Bolu’da 24 Nisan 2024 nikah rekoru
Bolu’da 24 Nisan 2024 nikah rekoru
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Bolu, 24 Nisan 2024 tarihinde nikah salonlarında büyük bir yoğunluk yaşandı. Çiftler, bu özel ve anlamlı tarihte evliliklerini resmileştirmek için adeta yarıştı. İşte, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda yaşananlar ve bu tarihin neden bu kadar popüler olduğuna dair detaylar.

24.04.2024 unutulmaz tarih

Bolu’da 24 Nisan 2024 nikah rekoru

Evlilik için anlamlı bir tarih seçmek, çiftlerin en çok önem verdiği detaylardan biri. Bolu’da evlenmek isteyenler, 24 Nisan 2024 gibi kolay hatırlanan ve özel kabul edilen bir tarihte dünya evine girmeyi tercih ettiler. Rasim Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, bu tür tarihlerin özellikle tercih edilmesinin nedenlerini açıklarken, “Damatlarımızın evlilik yıldönümlerini unutmamaları için böyle özel tarihleri seçtiklerini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Aylar öncesinden randevular doldu

Bolu’da 24 Nisan 2024 nikah rekoru

Bolu Belediyesi Nikah Salonu, 24 Nisan gibi özel günlerde nikah kıymak isteyen çiftler için aylar öncesinden dolup taşıyor. Bu tarihte nikah kıymak isteyen çiftler, uzun süre öncesinden randevularını almak zorunda kalıyorlar. Özellikle bu tarihte nikah salonlarının kapasitesi tam anlamıyla test ediliyor.

Gün boyu süren nikah maratonu

24 Nisan 2024 günü, Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda sabah erken saatlerden itibaren başlayan nikah yoğunluğu, gün boyunca devam etti. Her yarım saatte bir yeni bir çiftin nikahı kıyıldı. Rasim Özdemir, bu yoğunluğu, “Gün boyunca durmadan devam eden bir maraton gibi. Her çiftimiz için özel ve unutulmaz bir an yaratmaya çalışıyoruz” diyerek açıkladı.

Bolu’da özel tarihe ilgi yoğun olduBolu’da 24 Nisan 2024 nikah rekoru

Bolu, doğal güzellikleri ve kolay ulaşım imkanları ile öne çıkan şehirlerden biri. Çiftler, bu özel şehirde evlenmek için Bolu'yu tercih ediyorlar. Ayrıca, Bolu Belediyesi'nin sunduğu kaliteli hizmet ve nikah salonlarının estetik yapısı da çiftleri cezbeden faktörler arasında.

Evlilik yıldönümlerinin önemi

Evlilik yıldönümü, çiftler için oldukça önemli bir gün. Özellikle unutulmaz bir tarihte evlenmek, bu günü daha da özel kılarak çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını pekiştiriyor. Bolu’da evlenen çiftler, bu tarihi seçerek evliliklerine romantik bir başlangıç yapmayı amaçlıyorlar.

# belediye, Nisan 2024, Bolu Belediyesi

25 Nis 2024 - 09:49 Bolu- Güncel

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