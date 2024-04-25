Bolu Gerede Spor Kulübü, oturarak Voleybol Ligi'nde zirvede yer aldı!

Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları, Bolu Gerede Spor Kulübü'nün zirveye oturmasıyla sona erdi. Teknik heyetin de katıldığı müsabakalar sonucunda, A Grubu’nda Osmaniye Gençlik, B Grubu'nda ise Bolu Gerede liderliği elde etti. Grup mücadelelerini başarıyla tamamlayan takımlar, mayıs ayında yapılacak finallerde kıyasıya mücadele edecek. Final sonucunda başarılı olan iki takım, Oturarak Voleybol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan tam not

Türkiye Voleybol Federasyonu Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut, organizasyonun başarısını ve önemini vurgulayarak, "Karabük'te gerçekleşen bu organizasyon, tüm katılımcılarımız tarafından büyük beğeni topladı. 6 takımdan oluşan iki grup, lig usulüyle mücadele etti. Her ne kadar her takım için 14 sporcu hakkı tanınsa da, ortalama 10 oyuncuyla katılım sağlandı," dedi. Hoşnut ayrıca, bu branşın Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesine katılmasının ardından geçen süreçte yapılan evrak işlemleri, takım hazırlıkları ve organizasyon süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetildiğini belirtti.

Bolu'nun gururu Bolu Gerede

Bolu Gerede Spor Kulübü, bu başarısıyla Bolu'nun spor alanındaki yüz akı olmayı sürdürüyor. Türkiye Voleybol Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın da desteğiyle takım, gelecek organizasyonlar için büyük umut vaat ediyor. Hoşnut, organizasyonda emeği geçen Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven başta olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti ve birkaç hafta sonra yapılacak Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları için tekrar Karabük'e geleceklerini duyurdu.

Bolu’nun final heyecanı

Bolu Gerede Spor Kulübü’nün bu başarısı, takımın ve Bolu'nun adını oturarak voleybol alanında ulusal platformlarda daha da yükseltmeyi amaçlıyor. Mayıs ayında gerçekleşecek finaller, büyük bir heyecanla bekleniyor.