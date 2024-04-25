Mudurnu'da faciadan son anda dönüldü

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Taşçılar köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan geçen ana elektrik hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar kuru otlara sıçradı. Kuru otlar tutuşarak ormanlık alanda yayıldı. Vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen arazözler ve vatandaşlar yangına müdahale etti. Örtü yangını erken müdahale ile söndürüldü.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.