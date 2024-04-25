Bolu'da trafik ekipleri görev başında

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik kontrollerini sıkılaştırdı. Araçlarıyla yüksek ses müzik, abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırılmıyor. Trafik polisi ekipleri akşam saatlerinde, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi’nde şok uygulama gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada 50’ye yakın araç denetlendi. Motosiklet sürücülerinin de yoğun olarak kullandığı cadde üzerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Motosiklet sürücülerine eleştirilerde bulunan Minibüs şoförü Bilal Elgün, “Kurallara biz sürekli uyuyoruz ama motosiklet sürücüleri zorluyor. Bizi hiç dikkate almıyorlar. Biz dikkatli olmasak kaza yapacağız. Dikkatinizi çekerim, sürekli motosiklet kazası oluyor. Bolu’da motosiklet kazaları arttı. Önümüze birden atlıyorlar” dedi.