25 Nis 2024 - 09:30- Güncel G:

Özcan, bakanların verdiği sözlerin peşine düştü

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önceki gün Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bolu ziyaretinde verdiği sözleri hatırlatarak tutulmasını istedi.

Özcan, bakanların verdiği sözlerin peşine düştü mask
Özcan, bakanların verdiği sözlerin peşine düştü
Özcan, bakanların verdiği sözlerin peşine düştü
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Bolu'nun Kritik Noktalarında Güvenlik Artıyor

Özcan, bakanların verdiği sözlerin peşine düştü

Yapılan toplantıda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ulaştırma ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği sözleri gündeme getirdi. Özellikle Gölyüzü ve Üniversite kavşaklarında yaşanan ölümlü trafik kazalarına dikkat çeken Başkan Özcan, bu kavşaklarda acilen köprülü veya dalçık geçit yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Özcan, bakanların verdiği sözlerin peşine düştü

Bolu'da trafik güvenliği ve erişilebilirlik açısından büyük önem taşıyan D- 100 Karayolu üzerindeki kavşakların iyileştirilmesi için uzun süredir devam eden tartışmalar nihayet somut adımlara dönüşüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, kavşaklara köprülü geçişler ve alt geçitler yapılması konusunda anlaştı. Özcan’ın bakanın sözlerini hatırlatması üzerine Bölge Müdürü Fidan “çalışmalar yapılacak bakan beyin talimatı var” dedi.

Proje Kapsamında Yapılacak ÇalışmalarÖzcan, bakanların verdiği sözlerin peşine düştü

Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'ın verdiği bilgilerde, “Organize Sanayi Kavşağı'ndan Üniversite kavşağına kadar olan 14 kilometrelik bölgede toplamda 12 kavşak bulunmakta ve bu kavşaklarda dört adet köprülü geçiş planlanmaktadır. Şu anda ekipler, söz konusu alanlarda trafik ölçümleri yapmaktadır. Bu ölçümler sonucunda, trafik yoğunluğuna göre öncelikli kavşaklar belirlenecek ve ona göre kavşak projeleri hazırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Hedeflenen Takvim ve BeklentilerÖzcan, bakanların verdiği sözlerin peşine düştü

Mehmet Fidan'ın açıklamalarına göre, projenin ön fizibilitesinin 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda, 2025 yılında ihale aşamasına geçilmesi öngörülüyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Bolu'da trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale gelmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önemli ölçüde azalması amaçlanıyor.

Bakan Uraloğlu ne sözler vermişti?

Bakan Uraloğlu AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammet Emin Demirkol’a destek için geldiği ilimizde, "Organize sanayi ile üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik güzergah var. Bu bölümde halihazırda farklı tiplerde tam 12 kavşak bulunuyor. Bu araya en az dört yeni kavşak yapacağız. Gelişen sanayi tesislerine de hizmet edecek alternatif bir noktadan TEM Otoyoluna giriş çıkış düzenlemesiyle ilgili proje çalışmasını başlattık. Bolu merkezden geçen günlük 1000 civarında ağır taşıtın bir tır parkında konuşlandırılması lazım. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Muhammed Emin Demirkol kardeşimle beraber bunları daha kolay planlayacağız ve bütün ekibimizle peyderpey hayata geçirmiş olacağız" şeklinde konuşmuştu.

# VAR, belediye, bolu belediye başkanı, AK Parti

25 Nis 2024 - 09:30 - Güncel

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