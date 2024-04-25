- Güncel

Yaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de yapılan saat uygulaması değişikliklerine ilişkin son durum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından net bir şekilde ifade edildi. Bakan Bayraktar, yazılı bir soru önergesine verdiği yanıtta, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) yaptığı analizlere dayandı ve cevabı verdi…

Yaz saati uygulamasına geri dönülecek mi? mask
Yaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?
Yaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin GMT+3 saat diliminde sabit kalmasının önemli avantajlar sağladığını belirtti. Bu uygulamanın, nüfusun büyük bir kısmının gün ışığından daha fazla yararlanmasını sağladığını ve enerji verimliliğine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Yaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?

Enerji tasarrufu ve sağlık üzerine etkilerYaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?

Bakan Bayraktar, saat uygulamalarının değiştirilmesinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine de değindi. Saat değişikliklerinin neden olduğu stres, kaygı ve depresyon gibi sağlık sorunlarının azalması gözlemlendiğini belirtti. Sabit saat uygulaması ile kış aylarında özellikle akşam saatlerinde erken karanlığa maruz kalma süresinin azaltıldığı, böylece vatandaşların psikolojik ve fiziksel sağlığının olumlu yönde etkilendiği bildirildi.

Enerji verimliliği ve mali tasarrufYaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?

2016 yılından itibaren devam eden yaz saati uygulaması, Türkiye'nin enerji tüketiminde büyük bir tasarruf sağladığını söyleyen Bayraktar, Ekim 2016'dan Ekim 2023'e kadar geçen süre zarfında, yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildiğini belirtti. Bu tasarrufun mali karşılığı, üç zamanlı tarifelerde 15,48 milyar lira olarak hesaplandı. Bakan Bayraktar, bu verilerin, mevcut saat uygulamasını sürdürme kararını desteklediğini açıkladı.

Yararları açıkça görülen bir uygulamaYaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?

Analizler, yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu ve sağlık açısından faydalarının yanı sıra sosyal yaşama da olumlu yansımalarının olduğunu ortaya koydu. Vatandaşların akşam saatlerinde daha uzun süre aydınlıkta kalması, günlük yaşam kalitesini artıran bir diğer faktör olarak belirlendi.

Sabit saat uygulaması devam edecekYaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?

Bakan Bayraktar, mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bir planları olmadığını belirterek, Türkiye'nin sabit saat politikasına bağlı kalacağını duyurdu. Böylelikle enerji verimliliği, sağlık ve günlük yaşam kalitesi açısından sağlanan kazanımların sürdürüleceği bir gelecek öngörülüyor.

# Türkiye, Yaşam, Sağlık

25 Nis 2024 - 10:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL