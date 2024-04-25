Yaz saati uygulamasına geri dönülecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin GMT+3 saat diliminde sabit kalmasının önemli avantajlar sağladığını belirtti. Bu uygulamanın, nüfusun büyük bir kısmının gün ışığından daha fazla yararlanmasını sağladığını ve enerji verimliliğine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Enerji tasarrufu ve sağlık üzerine etkiler

Bakan Bayraktar, saat uygulamalarının değiştirilmesinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine de değindi. Saat değişikliklerinin neden olduğu stres, kaygı ve depresyon gibi sağlık sorunlarının azalması gözlemlendiğini belirtti. Sabit saat uygulaması ile kış aylarında özellikle akşam saatlerinde erken karanlığa maruz kalma süresinin azaltıldığı, böylece vatandaşların psikolojik ve fiziksel sağlığının olumlu yönde etkilendiği bildirildi.

Enerji verimliliği ve mali tasarruf

2016 yılından itibaren devam eden yaz saati uygulaması, Türkiye'nin enerji tüketiminde büyük bir tasarruf sağladığını söyleyen Bayraktar, Ekim 2016'dan Ekim 2023'e kadar geçen süre zarfında, yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildiğini belirtti. Bu tasarrufun mali karşılığı, üç zamanlı tarifelerde 15,48 milyar lira olarak hesaplandı. Bakan Bayraktar, bu verilerin, mevcut saat uygulamasını sürdürme kararını desteklediğini açıkladı.

Yararları açıkça görülen bir uygulama

Analizler, yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu ve sağlık açısından faydalarının yanı sıra sosyal yaşama da olumlu yansımalarının olduğunu ortaya koydu. Vatandaşların akşam saatlerinde daha uzun süre aydınlıkta kalması, günlük yaşam kalitesini artıran bir diğer faktör olarak belirlendi.

Sabit saat uygulaması devam edecek

Bakan Bayraktar, mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bir planları olmadığını belirterek, Türkiye'nin sabit saat politikasına bağlı kalacağını duyurdu. Böylelikle enerji verimliliği, sağlık ve günlük yaşam kalitesi açısından sağlanan kazanımların sürdürüleceği bir gelecek öngörülüyor.