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Bolu'da insansız hava aracı ile orman yangınlarına yenilikçi mücadele başlıyor

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak ileri teknoloji İnsansız Hava Araçları (İHA) için özel eğitim düzenledi. İHA'lar, gece görüşü ve hassas koordinat belirleme özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bolu'da insansız hava aracı ile orman yangınlarına yenilikçi mücadele başlıyor mask
Bolu'da insansız hava aracı ile orman yangınlarına yenilikçi mücadele başlıyor
Bolu'da insansız hava aracı ile orman yangınlarına yenilikçi mücadele başlıyor
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınları başta olmak üzere çeşitli orman suçlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yüksek teknolojili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve entegre kamera sistemlerinin tanıtımı ve eğitimini gerçekleştirdi. Bu eğitim, orman yangınlarının erken tespiti ve yayılma yönlerinin belirlenmesi, gece korumaları ve orman suçlarıyla mücadelede büyük bir yenilik sunuyor.

İHA'lar Mücadelede Nasıl Bir Yenilik Sunuyor?

Bolu'da insansız hava aracı ile orman yangınlarına yenilikçi mücadele başlıyor

İHA'lar, termal kameraları sayesinde gece bile net görüş sağlayarak orman yangınlarında tehlike arz eden noktaları tespit edebiliyor. Ayrıca, bu araçlar 8 kilometre yarıçapında belirlenen hedefleri hassas şekilde takip edebilme kapasitesine sahiptir. Bu özellikler, yangınların erken aşamada kontrol altına alınmasına olanak tanıyarak, yangınların büyümeden etkisiz hale getirilmesinde kritik bir rol oynar.

Bölge Müdürlüğü'nde Gerçekleşen Eğitim

Bolu'da insansız hava aracı ile orman yangınlarına yenilikçi mücadele başlıyor

Eğitim, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları tarafından verildi ve Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu, Mengen Orman İşletme Müdürü Emre Koçak başta olmak üzere birçok orman işletme müdür yardımcısı ve şefi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün teknik personeli katılım gösterdi. Bu geniş katılım, eğitimin öneminin ve bölgedeki orman yönetimine olan etkisinin altını çizdi.

İHA Teknolojisinin Çeşitli Uygulama Alanları

Bolu'da insansız hava aracı ile orman yangınlarına yenilikçi mücadele başlıyor

Bu teknoloji, sadece orman yangınlarıyla mücadelede değil, aynı zamanda maden ve izin saha kontrolleri, kaçak hafriyat dökümlerinin takibi, arazi işgalleri ve kaçakçılık suçlarının tespiti gibi birçok alanda kullanılacak. Ayrıca, kadastro çalışmaları, arama-kurtarma operasyonları, ağaçlandırma faaliyetleri, fidan sayımları gibi çevresel gözlem ve koruma faaliyetlerinde de büyük bir yardımcı olacak. Teras ve yol ölçümleri ile görüntüleme ve sayısallaştırma çalışmalarında da etkin bir araç olarak ön plana çıkacak.

İHA Eğitiminin Önemi ve DevamıBolu'da insansız hava aracı ile orman yangınlarına yenilikçi mücadele başlıyor

Bu eğitimlerin, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelinin İHA ve entegre kamera sistemlerini daha verimli kullanabilmeleri için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları'nın verdiği bilgilerle, katılımcılar bu yeni teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğreniyor ve böylece ormanların daha etkin bir şekilde korunması sağlanıyor. Eğitimlerin devamının gelmesi planlanmakta olup, bu sayede teknolojinin orman yönetimindeki etkisi daha da artacak.

Bolu'daki bu girişim, orman yangınlarıyla mücadelede ve diğer orman koruma çalışmalarında önemli bir ilerleme olarak görülüyor. İHA'ların kullanımı, özellikle yangın sezonlarında ve acil durumlarda ormanların korunmasına büyük katkı sağlayacak ve yönetim kapasitesini artıracak.

# eğitim, hava

25 Nis 2024 - 10:30 - Güncel

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