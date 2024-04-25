İŞKUR 2024 TYP personel alımlarına kimler başvurabilir?

2024 yılı için İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılacak personel alımları ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Bu program, kamu yararını gözeterek belirli projelerde geçici süreliğine istihdam sağlamayı amaçlamaktadır. İşte detaylar:

Kimler Başvurabilir?

Başvuru yapacak adaylar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun belirlediği kriterlere uygun olmalıdır. SGK'ya bildirilmeyen, emekli veya malul aylığı almayan ve öğrenci olmayan (açık öğretim öğrencileri hariç) bireyler başvurabilir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin belirli bir sigortalılık durumuna sahip olmamaları gerekmektedir.

Alım Yapılacak Alanlar ve Kontenjanlar

Her il ve ilçe için belirlenen kontenjanlar farklılık göstermektedir. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ya da e-şube aracılığı ile kendilerine uygun pozisyonları ve kontenjan bilgilerini öğrenebilirler. Örneğin, Bitlis ve Kahramanmaraş gibi bazı illerde belirli sayıda personel alımı yapılacaktır.

Başvuru ve Seçim Süreci

Başvurular İŞKUR'un elektronik şubesi üzerinden alınmaktadır. Adaylar, istenen bilgileri doldurarak ve gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayabilirler. Katılımcıların seçimi, projenin gereksinimlerine göre değişkenlik gösterebilir ve çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Bu programlar, geçici süreli istihdam sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplum yararına önemli katkılar sunma fırsatı da sağlar. İş arayanlar için değerli bir fırsat olan bu programlara katılmak isteyen adayların başvuru tarihlerini ve koşullarını dikkatle incelemeleri ön arz ediyor.