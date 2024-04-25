- Çevre

Bolu için umut verici gelişme; Dörtdivan Tekke Barajı sonunda tamamlanıyor

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Dörtdivan Tekke Barajı'nın inşaatı, 10 yıllık bir sürecin ardından sona eriyor. Yıl sonunda su tutmaya başlayacak olan baraj, Bolu'da içme suyu ve sulama ihtiyacını karşılayacak. Binlerce hektar alana hizmet edecek baraj inşaatında sona gelindi.

Bolu için umut verici gelişme; Dörtdivan Tekke Barajı sonunda tamamlanıyor mask
Bolu için umut verici gelişme; Dörtdivan Tekke Barajı sonunda tamamlanıyor
Bolu için umut verici gelişme; Dörtdivan Tekke Barajı sonunda tamamlanıyor
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Bolu, tarım ve su yönetimi açısından önemli bir adım atarak Dörtdivan Tekke Barajı'nın inşaatını nihayet tamamlama aşamasına getirdi. Uzun yıllar süren çalışmaların ardından barajın gövde inşaatı bitirilmiş ve diğer yapısal unsurların tamamlanması için çalışmalar devam ediyordu.

Uzun Bir Bekleyişin Ardından Son

Bolu için umut verici gelişme; Dörtdivan Tekke Barajı sonunda tamamlanıyor

2014 yılında yapımına başlanan ve geçen on yıl içinde 9 farklı bakan değişikliği ile inşaatı devam eden Dörtdivan Tekke Barajı'nda çalışmalar nihayet sona yaklaşıyor. DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, İl Koordinasyon toplantısında yaptığı açıklamada, barajın % 75 oranında tamamlandığını ve yıl sonuna kadar su tutmaya başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Barajın Önemi ve Etkileri

Bolu için umut verici gelişme; Dörtdivan Tekke Barajı sonunda tamamlanıyor

Tekke Barajı, hem içme suyu temini hem de tarımsal sulama amacıyla kullanılacak. Bu, Bolu ve çevresindeki tarım alanları için büyük bir kalkınma fırsatı sunuyor. Yaroğlu, barajın tamamlanması için 150 milyon liralık bir bütçe ayrıldığını ve ek olarak 250 milyon lira daha talep edildiğini ifade etti. Bütçe onaylarının süresinde gerçekleşmesi durumunda, barajın planlandığı gibi faaliyete geçirileceği öngörülüyor.

Bolu İçin Umut Verici Bir Yatırım

Bolu için umut verici gelişme; Dörtdivan Tekke Barajı sonunda tamamlanıyor

Dörtdivan Tekke Barajı'nın tamamlanması, Bolu bölgesinin su yönetimi kapasitesini artıracak ve sürdürülebilir bir kaynak sağlayacak. Ayrıca, bu yatırımın ekonomik ve çevresel anlamda da olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Yıl sonunda su tutulmaya başlanacak olan baraj, bölgenin geleceği için umut verici bir adım olarak görülüyor.

25 Nis 2024 - 11:23 - Çevre

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