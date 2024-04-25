Bolu, Düzce, Sakarya ve Ankara’ya gönderilen kaçak tonlarca deniz ürününe el konuldu

75 çuval içinde bir buçuk ton

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesine yakın kıyıda kaçak midye avcılarına yönelik bu sabaha karşı operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, deniz kenarından kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını tespit eden polis, 75 çuvalın içinde, 1 buçuk ton ağırlığında kaçak ve yasak bölgede toplanmış midye ele geçirdi.

52 bin 484 lira idari para cezası

Olayla bağlantılı A.B. ve V.A. isimli 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı. Şüphelilere toplam 52 bin 484 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen 1 buçuk ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Midye faydalı mı zararlı mı?

Tüketimde aşırıya kaçılması kolesterol, kan şekerinde dengesizlik ve kilo artışına neden olabilirken, midyenin sürekli ve aşırı tüketimi ayrıca ağır metal içeriği sebebiyle zehirlenmelere, alerjik reaksiyonlara, böbrek, karaciğer yetmezliklerine yol açabiliyor. Midye ayarlı tüketilmesi gereken bir besindir.

Öte yandan, çuvallar dolusu midyelerin Bolu, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde piyasaya sürülmek için toplandığı anlaşıldı.