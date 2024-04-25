Bolulu sporcular Bangkok'ta Türk Bayrağını dalgalandıracak!

16-21 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Gençler, U23 ve Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası, Bolulu genç sporcular için büyük bir başarıya sahne oldu. Şampiyonada Bolu'dan katılan sporcular, toplamda iki altın ve üç bronz madalya ile önemli bir başarı elde ederek Bolu'nun gurur kaynağı oldular.

Ceren ve Selin'den altın performans

Şampiyonluk yolu, Ceren Bağcı ve Selin Nur Kazan için altınla sonuçlandı. Her iki sporcu da kendi kategorilerinde rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyerek altın madalyanın sahipleri oldular. Bu başarılı performansları, ulusal arenada olduğu kadar uluslararası alanda da dikkatleri üzerlerine çekmelerini sağladı.

Bronz madalyalarla taçlanan diğer performanslar

Şampiyonada ayrıca Eda Hemiş, Aybars Başar ve Serra Nur Gençcan da kıyasıya geçen mücadelelerde bronz madalya kazanma başarısını gösterdiler. Bu sporcular, zorlu rekabetlerde gösterdikleri üstün performanslarla adlarını duyurmayı başardılar.

Dünya sahnesinde Türkiye'yi temsil etme onuru

11-20 Eylül 2024 tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası, Bolulu sporcular için büyük bir fırsat sunuyor. Ceren Bağcı ve Selin Nur Kazan, bu önemli etkinlikte Bolu'yu ve Türkiye'yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Uluslararası arenada Türkiye'nin spor yeteneklerini ve başarılarını sergileme şansı bulacak olan bu genç sporcular, ulusal gururumuzu dünya sahnesine taşıma görevini üstlenecekler.

Antalya'dan Bangkok'a uzanan başarı hikayesi

Antalya'da elde edilen bu değerli madalyalar, Bolulu sporcuların disiplinli, azimli ve yetenekli olduklarını tüm dünyaya gösteriyor. Bangkok'ta düzenlenecek olan şampiyona, bu genç yetenekler için yeni zaferler kazanma ve uluslararası alanda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme fırsatı olarak öne çıkıyor.