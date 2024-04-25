Kene patlatılmalı mı? Patlatılmamalı mı? KKKA riskine karşı kenelerden nasıl korunacağınız?

KKKA'nın tehlikeleri ve belirtileri

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler aracılığıyla bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen zoonotik bir hastalıktır. Dr. Ece Ertürk Kocabaş'a göre, bu hastalık ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ve baş ağrıları gibi semptomlarla kendini gösterir ve ağır vakalarda ölümcül kanamalara yol açabilir. Türkiye'de bahar ve yaz aylarında daha sık görülen bu hastalık, kenelerin en aktif olduğu dönemlerde özellikle dikkat gerektirir.

Kene tutunması ve hastalığın bulaşma süreci

KKKA, enfekte bir kenenin insanlara tutunmasıyla bulaşabilir. Dr. Kocabaş, kene tutunmasından sonra belirtilerin genellikle 1-3 gün içinde ortaya çıktığını belirtiyor. Bu süre, bazı durumlarda 9 güne kadar uzayabilir. Hastalık, ayrıca viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku ve vücut çıkartılarına korunmasız temas ile de bulaşabilir.

Kene çıkarma ve ilk müdahale

Dr. Kocabaş, kene tutunması durumunda kenenin evde veya birey tarafından çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Kene, mümkünse tıbbi bir merkezde uzman bir hekim tarafından çıkarılmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra hastanın durumu, olası KKKA belirtileri açısından dikkatle izlenmelidir.

Giyimle korunma ve riskli alanlarda dikkat edilmesi gerekenler

Kene yönünden riskli alanlara gidilirken koruyucu önlemler alınmalıdır. Dr. Kocabaş, bu alanlara giderken vücudu mümkün olduğunca kapatan giysiler giyilmesi, pantolon paçalarının çorapların içine sokulması ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesini önermektedir.

Kene yönünden kontroller ve kişisel önlemler

Dışarıdan döndükten sonra, kişilerin kendi vücutlarını ve çocuklarının vücutlarını keneler açısından dikkatlice kontrol etmeleri gerekir. Kene bulunduğu takdirde, derhal ve doğru bir şekilde çıkarılmalıdır. Bu işlem, uygun bir malzeme kullanılarak yapılmamalı ve mümkünse hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Hastayla temas ve korunma önlemleri

KKKA taşıyıcısı olabilecek hayvanlarla ya da hastalarla temas edilmesi durumunda, ilgili kişilerin koruyucu önlemler alması büyük önem taşır. Bu önlemler arasında eldiven, önlük ve maske kullanımı yer alır. Dr. Kocabaş, bu tür temaslar sonrasında gerekli hijyen kurallarının titizlikle uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kenelerin güvenli imha yöntemleri

Kenelerin çıplak elle ezilmesi veya patlatılması kesinlikle önerilmez. Bu, kenenin içerdiği zararlı virüslerin daha kolay bulaşmasına neden olabilir. Dr. Kocabaş, kenelerin üzerine sigara basmak veya kolonya dökmek gibi yöntemlerden kaçınılması gerektiğini, çünkü bu tür eylemlerin kenenin vücut içeriğini kanını emdiği kişiye aktarmasına yol açabileceğini belirtiyor.