Muhammet Emin Demirkol yeni görevine başlıyor

Bolu'da tanınan bir siyaset ve sağlık figürü olan Muhammet Emin Demirkol, siyasi arenadan akademik dünyaya geçiş yapıyor. Demirkol, uzun yıllar Bolu İl Sağlık Müdürü olarak hizmet verdikten sonra, şimdi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahiliye Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak kariyerine yeni bir yön veriyor.

Siyasetten akademiye

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'den Bolu Belediye Başkanlığı için aday olan Demirkol, seçimleri kazanamadıktan sonra profesyonel hayatında yeni bir sayfa açma kararı aldı. Bu karar, hem kişisel gelişimi hem de Bolu'da sağlık eğitimi alanında yapacağı katkılar açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yeni bir başlangıç

Demirkol'un akademik kariyerine başlaması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi için de bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Üniversite, alanında deneyimli bir profesyoneli kadrosuna dahil ederek, tıp fakültesinin eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Dahiliye Anabilim Dalında neler yapacak?

Muhammet Emin Demirkol, Dahiliye Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak, öğrencilere hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda eğitim verecek. Aynı zamanda, ilerleyen günlerde hasta kabulüne başlayarak teorik bilgilerini pratikte de uygulama fırsatı bulacak.

Bolu'da sağlık eğitimine katkıları bekleniyor

Demirkol'un akademik geçmişi ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki deneyimleri, öğrencilere sağlık sektörü hakkında derinlemesine bilgi sağlama potansiyeline sahip. Onun rehberliğinde, Bolu'daki tıp öğrencileri, gerçek dünya tecrübelerine dayanan bir eğitim alacak.