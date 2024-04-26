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Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı

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Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan kadın sürücü 53 kilometre sonra yakalandı. Alkolmetreye üflermiş gibi yapıp üflemeyen ve 3 alkolmetre değiştirerek kadına üfleme eğitimi veren polis, 44. üflemesinde kadının 0.97 promil alkollü olduğunu gördü. Kadın sürücünün ehliyetine el kondu.

Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı mask
Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı
Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı
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Polis ve jandarma ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak yaşanan heyecan dolu kovalamaca sonucu, 44 kez alkol testi yaptırılan ve sonunda 0.97 promil alkollü çıkan kadın sürücüye ceza kesilsi, ehliyetine el kondu.

Nefes kesen kovalamaca

Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı

Jandarma tarafından durdurulmaya çalışılan bir kadın sürücü, emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Jandarma'nın "dur" ihtarına uymayan kadın sürücü, tam 53 kilometre boyunca kaçarak güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Kadın sürücü, sonunda şehir merkezi girişinde yakalandı.

44 kez üfleme denemesi sonrası alkol oranı tespit edildi

Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı

Gülten Nas Y. isimli 49 yaşındaki sürücü, durdurulduktan sonra polislerin alkol testi talebine karşı direnç gösterdi. Sürücü, polislerin alkolmetreye üflemesini sağlamak için verdiği üfleme eğitimine rağmen, defalarca alkolmetreye üflemeyi başaramadı. Tam 44 deneme sonrasında gerçekleşen doğru üflemeyle, kadın sürücünün 0.97 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polislerin üfleme eğitimi ve sabrı

Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı

Olay yerindeki polis memurları, kadın sürücüye nasıl doğru üfleme yapılacağı konusunda adeta bir eğitim seansı düzenledi. Bir polis memuru, ağzıyla nasıl üflenmesi gerektiğini gösterirken, diğer bir polis memuru da alkolmetreye nasıl üflemesi gerektiğini anlattı. Kadın sürücünün defalarca başarısız üfleme girişimleri, polislerin sabrını zorladı.

Cezai işlem ve ehliyetine el konulması

Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı

Alkol testi sonucunda 0.97 promil alkollü çıkan Gülten Nas Y.‘ye 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine altı ay süreyle el konuldu. Yaşanan bu olay, diğer sürücüler için de caydırıcı bir örnek teşkil etti.

Güvenlik önlemleri ve kaza riski

Üflüyormuş gibi yaptı ama alkollü olduğu 44. üflemede ortaya çıktı

Kovalamaca esnasında jandarma ve polis ekipleri, olası bir kaza riskine karşı son derece kontrollü bir takip gerçekleştirdi. Araç, sürücünün kontrolsüz hareketlerine rağmen, başarılı bir şekilde durdurularak herhangi bir kazanın önüne geçildi.

Olayın görgü tanıkları ve kameralara yansıyanlar

Bu ilginç kovalamaca ve alkolmetreyle imtihan, çevredeki görgü tanıkları ve kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücünün rahat tavırları ve polis ekiplerinin kararlı müdahalesi dikkat çekti. Bu olay, trafik güvenliği ve alkol denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

# polis, eğitim, olay

26 Nis 2024 - 08:00 - Asayiş

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