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Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!

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Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ve öncesinde rüzgarla gelen çöl tozu taşınımı Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu ve çevresini tehdit ediyor. Uzmanların bu havaya karşın uyarıları ise solunum yolu ve astım hastalarına… Alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler haberimizde…

Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor! mask
Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!
Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!
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Astım ve solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının yol açtığı toz taşınımına karşı dikkatli olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, solunum yolu hastalıkları olan kişiler için özellikle tehlikeli olabilir.

Pencereleri kapalı tutun

Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!

Toz taşınımı, hava kirliliğini artırarak solunum yollarında ciddi problemlere neden olabilir. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının bu dönemde dışarıya çıkmamaları, pencereleri kapalı tutmaları ve mümkünse iç mekanlarda kaliteli hava filtrelerinden faydalanmaları gerektiğini vurguluyor.

Mekan havalandırmasını öğleden sonra yapın

Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!

Astım hastalığı, hava yollarının daralması ve iltihaplanması ile karakterize kronik bir durum olduğu belirtilirken, ilkbahar aylarında artan polenler ve sıcaklık değişimleri, astımı tetikleyebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, bu dönemlerde astım hastalarının sıkıntılarının arttığını belirtiyor. Dr. Ofluoğlu, özellikle sabah saatlerinde pencerelerin açılmaması ve evin öğleden sonra havalandırılması gerektiğini öneriyor.

Maske takın

Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!

Dışarı çıkan astım hastalarının yüksek koruma sağlayan maskeler kullanmaları, özellikle N95 maskelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Ertem Cengiz, çöl tozlarının yoğun olduğu bu günlerde solunum sıkıntısına neden olabileceğini ifade ediyor. Dr. Cengiz, zorunlu dışarı çıkışlarda toza karşı korunmanın büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Rutin kotroller

Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!

Astımın tedavisi, düzenli ilaç kullanımı ve doktor kontrolünde yönetilebilir. Hastalığın kontrol altına alınması için inhalasyon yoluyla verilen ilaçların doğru kullanımı kritik önem taşımaktadır. Dr. Ofluoğlu, hastaların tedaviye başladıktan sonra ilk birkaç ay içinde ve sonrasında her altı ayda bir değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yaşlılar, hamileler ve çocuklar da risk altındaSahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!

Toz taşınımının uzun süreli etkilerine karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, özellikle solunum yetmezliğine varabilecek ciddi rahatsızlıkların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Solunum rahatsızlığı bulunanlar kadar yaşlılar, hamileler ve çocuklar da bu dönemde özellikle risk altında. Toz taşınımı geçene kadar dışarı çıkmamak ve mecburi durumlarda yüksek koruma sağlayan maskeler kullanmak bu gruplar için de şarttır.

# batı karadeniz

26 Nis 2024 - 09:00 - Güncel

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