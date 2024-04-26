Sahra Çölü’nün kumları astım hastalarını tehdit ediyor!

Astım ve solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının yol açtığı toz taşınımına karşı dikkatli olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, solunum yolu hastalıkları olan kişiler için özellikle tehlikeli olabilir.

Pencereleri kapalı tutun

Toz taşınımı, hava kirliliğini artırarak solunum yollarında ciddi problemlere neden olabilir. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının bu dönemde dışarıya çıkmamaları, pencereleri kapalı tutmaları ve mümkünse iç mekanlarda kaliteli hava filtrelerinden faydalanmaları gerektiğini vurguluyor.

Mekan havalandırmasını öğleden sonra yapın

Astım hastalığı, hava yollarının daralması ve iltihaplanması ile karakterize kronik bir durum olduğu belirtilirken, ilkbahar aylarında artan polenler ve sıcaklık değişimleri, astımı tetikleyebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, bu dönemlerde astım hastalarının sıkıntılarının arttığını belirtiyor. Dr. Ofluoğlu, özellikle sabah saatlerinde pencerelerin açılmaması ve evin öğleden sonra havalandırılması gerektiğini öneriyor.

Maske takın

Dışarı çıkan astım hastalarının yüksek koruma sağlayan maskeler kullanmaları, özellikle N95 maskelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Ertem Cengiz, çöl tozlarının yoğun olduğu bu günlerde solunum sıkıntısına neden olabileceğini ifade ediyor. Dr. Cengiz, zorunlu dışarı çıkışlarda toza karşı korunmanın büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Rutin kotroller

Astımın tedavisi, düzenli ilaç kullanımı ve doktor kontrolünde yönetilebilir. Hastalığın kontrol altına alınması için inhalasyon yoluyla verilen ilaçların doğru kullanımı kritik önem taşımaktadır. Dr. Ofluoğlu, hastaların tedaviye başladıktan sonra ilk birkaç ay içinde ve sonrasında her altı ayda bir değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yaşlılar, hamileler ve çocuklar da risk altında

Toz taşınımının uzun süreli etkilerine karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, özellikle solunum yetmezliğine varabilecek ciddi rahatsızlıkların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Solunum rahatsızlığı bulunanlar kadar yaşlılar, hamileler ve çocuklar da bu dönemde özellikle risk altında. Toz taşınımı geçene kadar dışarı çıkmamak ve mecburi durumlarda yüksek koruma sağlayan maskeler kullanmak bu gruplar için de şarttır.