26 Nis 2024 - 12:00- Güncel G:

Haşerelerle nasıl mücadele edilir?

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İlkbaharın gelmesiyle birlikte uyanan yılanlar, akrepler ve keneler gibi canlılar, bahçe evlerine göç etmeye hazırlanan vatandaşlar için tehdit oluşturuyor. Veteriner Hekim Serkan Eroğlu, bu canlılardan korunma yöntemleri ve gereken bahçe düzenlemeleri hakkında önemli ipuçları veriyor.

Haşerelerle nasıl mücadele edilir? mask
Haşerelerle nasıl mücadele edilir?
Haşerelerle nasıl mücadele edilir?
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Sıcak havalar ve uyanan haşereler

Haşerelerle nasıl mücadele edilir?

Veteriner Hekim Serkan Eroğlu, ilkbaharın gelmesiyle birlikte aktif hale gelen yılan, akrep, sarıkız, kene ve sivrisinek gibi canlıların insan sağlığı için tehdit oluşturduğunu belirtti. Özellikle bağ evlerine taşınacak olan vatandaşların bu canlılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bahçe ve ev çevresinde gereken düzenlemeler

Haşerelerle nasıl mücadele edilir?

Eroğlu, havaların ısınmasıyla evlerin çevresinde su birikintilerinin ve otların temizlenmesinin önemine değindi. Kış boyunca kar altında kalmış yaprakların altında kışlayan canlılar için ideal bir yaşam alanı oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle, müstakil evler ve bahçelerde düzenli temizlik ve gerekirse ilaçlama yapılması gerektiğini ifade etti.

Keneler ve diğer canlılarla mücadelede önlemlerHaşerelerle nasıl mücadele edilir?

Kenelerin başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olmak üzere birçok hastalığı taşıdığına dikkat çeken Eroğlu, özellikle mesire alanlarında bu canlılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Vatandaşların bu alanlara gittiklerinde, açık renkli kıyafetler giymeleri ve çizme gibi koruyucu ayakkabılar kullanmalarını önerdi.

Piknik ve mesire alanları için önerilerHaşerelerle nasıl mücadele edilir?

Mesire alanlarında piknik yapacak olan vatandaşlara yönelik önerilerde bulunan Eroğlu, bu alanların hayvanların mera alanlarından uzak yerlerde seçilmesini tavsiye etti. Ayrıca, kenelerden korunmak için kullanılabilecek repelent (kovucu) spreyler ve ilaçların önemini vurguladı.

Kene ısırığına karşı alınması gereken tedbirlerHaşerelerle nasıl mücadele edilir?

Eğer bir kene ısırığına maruz kalındıysa, Eroğlu, kenenin kişiler tarafından çıkarılmaması gerektiğini, bu işlemin doktor kontrolünde yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, mera veya piknik alanlarından dönüldükten sonra vücut kontrolünün önemli olduğunu belirtti.

Genel güvenlik önlemleri ve yaban hayatıyla uyum

Haşerelerle nasıl mücadele edilir?

Eroğlu, yaban hayatıyla iç içe bir ortamda yaşamanın getirdiği sorumlulukları hatırlatarak, vatandaşların doğal yaşam alanlarına saygılı olmaları gerektiğini ifade etti. Doğal ortamlarda yaşayan canlıların da insanlar kadar bu alanlara hak sahibi olduğunu ve onlarla uyum içinde yaşamanın önemini vurguladı.

# Yaşam

26 Nis 2024 - 12:00 - Güncel

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