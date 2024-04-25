Dikkat! Bolu, Düzce ve çevre illerde kuvvetli lodos ve toz taşınımı uyarısı

Lodos fırtınası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Nisan 2024 Perşembe günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli lodos için uyarıda bulundu. Saatte 40-70 km hızında esmesi beklenen rüzgarın, yüksek kesimlerde 70-80 km/saate ulaşarak fırtına şeklinde olması öngörülüyor. Bu durum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Toz taşınımı yoğun olacak

Aynı bölgede, Kuzey Afrika kaynaklı beklenen toz taşınımı da ciddi endişelere yol açıyor. 25 Nisan Perşembe gecesi başlayacak olan toz taşınımının, 26 Nisan Cuma gecesine kadar etkili olması tahmin ediliyor. Bu durum, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve çamur şeklinde yağışlar getirebilir, bu da özellikle solunum yolu hastalıkları olan vatandaşlar için sağlık problemlerine sebep olabilir.

Uyarılar ve öneriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu iki meteorolojik olayın birleştiği durumlarda alınması gereken tedbirleri sıralıyor. Vatandaşların dışarıda dikkatli olmaları, özellikle yüksek yerlerde ve açık alanlarda bulunmaktan kaçınmaları öneriliyor. Ayrıca, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olmaları ve mümkünse toz taşınımının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Nasıl hazırlık yapılmalı?

Meteoroloji uzmanları, özellikle kuvvetli rüzgar beklentisi olan bölgelerde ev ve iş yerlerinin çevresindeki ağaç dallarının budanması, çatılarda ve balkonlarda bulunan eşyaların güvenli bir şekilde sabitlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, toz taşınımına karşı pencerelerin kapalı tutulması ve dışarıda geçirilecek zamanın mümkün olduğunca sınırlı tutulması öneriliyor.

Uzun vadeli önlemler ve belediyelerin rolü

Böylesi olaylar karşısında belediyelerin ve yerel yönetimlerin de önemli rolü bulunmaktadır. Altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi, ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması ve acil durum yönetim planlarının güncellenmesi, bu tür doğal olaylara karşı toplumun direncini artırabilir.