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‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ Bolu'da sahne aldı

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Bolu'da sahnelenen "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyunu, Ufuk Özkan, Rojda Demirer ve Hamdi Alp'in performanslarıyla izleyicileri kahkahaya boğdu. Tiyatro severler, bir çiftin eğlenceli boşanma hikayesine tanıklık etti.

‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ Bolu'da sahne aldı mask
‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ Bolu'da sahne aldı
‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ Bolu'da sahne aldı
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Bolu'da bir komedi klasiği, "Seviyorsan git ayrıl bence"

‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ Bolu'da sahne aldı

İrfan Kangı'nın kaleme aldığı "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı komedi oyunu, Bolu seyircisi ile buluştu. Ufuk Özkan, Rojda Demirer ve Hamdi Alp gibi deneyimli oyuncuların rol aldığı oyun, Bolu Necip Fazıl Kültür Merkezinde tiyatro severlerle 24 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'da gerçekleşti.

Ayrılık üzerine eğlenceli bir bakış

Oyun, boşanmak üzere olan Ayhan ve Özlem çiftinin son buluşmasını konu alıyor. Çiftin geçmiş anılarını masaya yatırdığı bu buluşma, Krizantem Çay Bahçesi'nin sahibinin de dahil olmasıyla komik ve beklenmedik olaylara sahne oldu. Seyirciler, oyunda zaman zaman sahnenin bir parçası haline geldi.

Bol alkış ve kahkaha‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ Bolu'da sahne aldı

Salonu tamamen dolduran izleyicilerden gelen bol bol alkış ve kahkaha, oyuncuların performansını taçlandırdı. Oyunun sonunda Bolu Kültür Sanat Organizasyon tarafından sanatçılara çiçek takdim edilirken, oyuncular da izleyicilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Oyuncuların deneyimleri ve turne anıları

Oyuncu Rojda Demirer, Ekim ayından bu yana sürekli turne yaptıklarını ve İstanbul dışında birçok yerde sahne aldıklarını belirtti. Uzun bir aradan sonra sahneye dönmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ufuk Özkan ise Bolu'daki performansın ikinci kez olduğunu ve her seferinde büyük bir ilgiyle karşılandıklarını ifade etti.

Yeni oyun ve turne‘Seviyorsan Git Ayrıl Bence’ Bolu'da sahne aldı

Ufuk Özkan, "Ufuk Çizgisi" adlı yeni tek kişilik interaktif gösterilerinin İskenderun'da prömiyer yaptığını ve yarın Van'a, ardından Iğdır'a gideceklerini açıkladı. Bolu'ya bu yeni oyunla da gelmeyi planladıklarını belirtti ve misafirperverliğe teşekkür etti.

Bolu'nun kültür sanat hayatına katkı

"Seviyorsan Git Ayrıl Bence" oyunu, Bolu'nun kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağladı. Tiyatro, müzik ve diğer sanat dallarının Bolu'da daha fazla gelişmesine olanak tanıyan bu tür etkinlikler, şehrin sosyal yaşamını zenginleştiriyor. Bolu Kültür Sanat Organizasyonu, ileriye dönük planlarla sanatseverlere daha fazla içerik sunmayı hedefliyor.

26 Nis 2024 - 11:00 - Güncel

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