Bolu'da yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikildi

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "küllerinden doğan ormanlar" sloganıyla Danişmentler Yaylası'nda, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 hektarlık alana, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 2 bin fidan dikildi.

Daha sonra etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.