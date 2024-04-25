Bolu'da yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "küllerinden doğan ormanlar" sloganıyla Danişmentler Yaylası'nda, fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 hektarlık alana, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 2 bin fidan dikildi.
Daha sonra etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.