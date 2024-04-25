Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta. Futbol severlerin büyük bir merakla beklediği maçlarda, Boluspor'un 32. hafta rakibi Altay olacak. 28 Nisan 2024 Pazar günü Bolu'da gerçekleşecek. Saat 16:00'da başlayacak olan mücadele, sporseverler için kaçırılmayacak bir futbol şöleni vaat ediyor.
Maçın detayları ve takım performansları
Boluspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 31 maç sonunda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplamda 47 puan kazanarak ligde 9. sırada yer alıyor. Rakip takım Altay ise, aynı sayıda maçtan yalnızca 5 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılabilirken, 23 mağlubiyetle sadece 18 puan toplayabildi ve ligde 17. sıradaki pozisyonuyla gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanıyor.
Hakem Kadrosu açıklandı
Boluspor ve Altay arasındaki bu kritik maçı yönetecek hakemler de belli oldu. İstanbul bölgesinden A Klasman hakemi Ozan Ergün, maçın baş hakemi olarak görev yapacak. Yardımcı hakemler Barış Çiçeksoyu ve Ferhat Çalar olurken, maçın dördüncü hakemi olarak Cansu Tiryaki atandı. Hakem kadrosu, maçın adil ve düzgün bir şekilde yönetilmesi için titizlikle seçildi.
Maç öncesi analiz ve beklentiler
Bu maç, özellikle Boluspor için büyük önem taşıyor. Sezon sonuna yaklaşırken alınacak her puan, takımların lig sıralamasındaki yerini büyük ölçüde etkileyebilir. Altay ise, ligden düşmesi kesinleşmiş olmasına rağmen, onur mücadelesi verecek ve lige veda etmeden önce güçlü bir performans sergilemeye çalışacak.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.