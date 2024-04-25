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Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu

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Boluspor ve Altay arasındaki kritik maç 28 Nisan Pazar günü Bolu'da. Karşılaşmanın hakemi belli oldu maç saat 16:00'da başlayacak.

Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu mask
Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu
Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta. Futbol severlerin büyük bir merakla beklediği maçlarda, Boluspor'un 32. hafta rakibi Altay olacak. 28 Nisan 2024 Pazar günü Bolu'da gerçekleşecek. Saat 16:00'da başlayacak olan mücadele, sporseverler için kaçırılmayacak bir futbol şöleni vaat ediyor.

Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Maçın detayları ve takım performansları

Boluspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 31 maç sonunda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplamda 47 puan kazanarak ligde 9. sırada yer alıyor. Rakip takım Altay ise, aynı sayıda maçtan yalnızca 5 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılabilirken, 23 mağlubiyetle sadece 18 puan toplayabildi ve ligde 17. sıradaki pozisyonuyla gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Hakem Kadrosu açıklandı

Boluspor ve Altay arasındaki bu kritik maçı yönetecek hakemler de belli oldu. İstanbul bölgesinden A Klasman hakemi Ozan Ergün, maçın baş hakemi olarak görev yapacak. Yardımcı hakemler Barış Çiçeksoyu ve Ferhat Çalar olurken, maçın dördüncü hakemi olarak Cansu Tiryaki atandı. Hakem kadrosu, maçın adil ve düzgün bir şekilde yönetilmesi için titizlikle seçildi.

Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Maç öncesi analiz ve beklentiler

Bu maç, özellikle Boluspor için büyük önem taşıyor. Sezon sonuna yaklaşırken alınacak her puan, takımların lig sıralamasındaki yerini büyük ölçüde etkileyebilir. Altay ise, ligden düşmesi kesinleşmiş olmasına rağmen, onur mücadelesi verecek ve lige veda etmeden önce güçlü bir performans sergilemeye çalışacak.

Boluspor – Altay maçında düdük çalacak hakem belli oldu

# Boluspor, sezon, Nisan 2024

25 Nis 2024 - 16:47 Bolu- Spor

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