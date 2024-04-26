Kontrolden çıkan tır faciadan şans eseri kurtuldu!

Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda Göynük ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AAF 414 plakalı tır, Göynük kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.
Yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım isteyen tır şoförü, kaza yerine çağrılan oto kurtarıcı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.