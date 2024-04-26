Bolu’nun küçük ilçesi Kıbrıscık'ta büyük güreş tutkusu!

Bolu'nun küçük ilçesi Kıbrıscık, ata sporu güreşe olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Dört ay önce başlayan ve şimdiden popüler bir etkinlik haline gelen Kıbrıscık Güreş Kursu, ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini görüyor. Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından desteklenen kurslar, Milli sporcu ve antrenör Mehmet Coşgungönül liderliğinde yürütülüyor.

Çeşitli eğitim alanları ve yaz kayıtları

Güreş kursları, Kıbrıscık Fitness Salonu, İlçe Çim Sahası ve Kıbrıscık Ortaokulu Spor Salonu gibi çeşitli yerlerde gerçekleştiriliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte antrenmanlar, çim zeminde de yapılmaya başlandı. Bu çeşitlilik, sporcuların farklı koşullarda yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

İlçe gençleri için büyük fırsat

Kurs, özellikle ilçe gençlerinden gelen yoğun talep üzerine Kıbrıscık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Kıbrıscık ilçesinden ulusal ve uluslararası müsabakalara katılacak yeteneklerin keşfedilmesi ve yetiştirilmesi hedefleniyor. Kursa katılan gençler, il ve iller arası yarışmalara katılma şansı buluyorlar, bu da onlara büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Kış ve yaz spor okulları

Kış spor okulu kapsamında başlatılan güreş kurslarına, yaz okulları kapsamında da yeni öğrenci kayıtları alınacak. Bu, ilçedeki gençler için yıl boyunca spor yapma ve kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Kıbrıscık'ta güreş aşkı

Kıbrıscık'ta güreş, sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda bir kültür ve topluluk etkinliği. Mehmet Coşgungönül gibi deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde gençler, hem fiziksel hem de mental olarak kendilerini geliştirebiliyorlar. İlçe halkının desteği ve gençlerin bu spora olan ilgisi, Kıbrıscık'ı bir güreş merkezi haline getiriyor.