Dörtdivan’da tosun operasyonu; Çamura düşen tosunları kim kurtardı?

Önceki günden beri kayıptılar

Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 kontrol komuta merkezinin çağrısı ile Otoyol Ankara yönü Metro Tesislerine 500 metre kala çamura düşen büyükbaş hayvanları kurtarılarak sahibine teslim edilmesini sağladı. Öğle saatlerinde vatandaşların ihbarı ile olay yerine ulaşan Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olduğu öğrenilen tosunları kurtarmak için çalışma başlattı.

Özel idare ve itfaiye birlikte çalıştı

Yaklaşık 500 kilo ağırlığında olan iki tosun itfaiye müdürlüğü imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılamayınca devreye ilçe özel idare müdürlüğü girdi. Dörtdivan ilçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde bulunan lastik tekerli kepçe makine olay yerine getirilerek hayvanlar saplandığı çam zeminden çıkarıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik uğraşı sonucunda bulunduğu yerden çıkartılan hayvanları sahibine teslim etti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada;

“112 kontrol komuta merkezinin çağrısı ile Otoyol Ankara yönü tesislere 500 metre kala meydana gelen hayvan kurtarma için merkezimizden araç 44 öncü sevk edilmiştir. Olay yerinde 2 büyükbaş hayvanın balçığa saplandığı belirlendi Dörtdivan özel idare kurumu ve Dörtdivan belediyesi ile koordineli olarak hayvanlar bulundukları yerden çıkartılarak sahibine teslim edilmiştir” denildi.