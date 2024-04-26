Yanan orman küllerinden yeniden doğuyor

Gerede'de Yangın Sonrası Yeşil Vaha Oluşturma Çabası

Bolu'nun Gerede ilçesi, geçen yıl meydana gelen orman yangınının izlerini silmek için kolları sıvadı. Danişmentler Yaylası'nda zarar gören ormanlık alanda, "Küllerinden Doğan Ormanlar" isimli ağaçlandırma programı çerçevesinde bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçenin ve bölgenin önemli isimlerinin katılımıyla dikkat çekti.

Fidan Dikim Etkinliğine Yoğun Katılım

Gerede'de düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, ilçenin jandarma, belediye ve orman işletme yöneticileri başta olmak üzere, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, İlçe Müftüsü Yüksel Başkan'ın yaptığı dua ile başladı ve açılış konuşmalarının ardından ilk fidanlar toprakla buluştu.

2 Bin Fidan toprağa kavuştu

Katılımcıların gayretleriyle, yangından etkilenen araziye sarı çam, ladin ve sedir gibi türlerden toplamda 2 bin fidan dikildi. Bu etkinlikle birlikte Gerede'nin ormanları, yangın sonrası küllerinden yeniden doğma fırsatı buldu. Etkinlik sonrasında Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu ve günün anlamına uygun bir şekilde tören sona erdi.